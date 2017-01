Maahanmuuttovirastoa on arvosteltu siitä, että se on palauttanut turvapaikanhakijoita muun muassa Irakiin. LEHTIKUVA / Jukka Nukari

Maahanmuuttovirasto ei muuta linjaansa Afganistanista, Irakista ja Somaliasta saapuvien turvapaikanhakijoiden suhteen. Virasto on päivittänyt maiden maatietoraportit, mutta ne eivät sen mielestä anna aihetta muuttaa nykyistä ratkaisukäytäntöä.

Maahanmuuttovirastoa on arvosteltu siitä, että se on palauttanut turvapaikanhakijoita muun muassa Irakiin, jonka turvallisuustilanne on monin paikoin huono.

Viraston mukaan esimerkiksi Bagdadin turvallisuustilanne on heikentynyt, mutta väkivalta ei yllä äärimmäisen korkealle tasolle. Tämän vuoksi se ei myönnä suojelua pelkästään kotipaikan olosuhteiden perusteella, vaan vaatii yhä suojelulle yksilöllisiä perusteita.

Myös korkein hallinto-oikeus (KHO) on todennut, että Bagdadiin voidaan palauttaa. KHO linjasi marraskuussa, ettei toissijaista suojelua ole syytä myöntää vain sen perusteella, että henkilö on kotoisin Bagdadista.

Amnesty Internationalin Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen sanoo, että Bagdadin tapauksessa äärimmäisellä viitataan yksilöön kohdistuvaan mielivaltaisen väkivallan uhkaan.

– Esimerkiksi Aleppossa väkivallan taso on sellainen, että kaikki saavat vähintään toissijaisen suojelun. Kun verrataan Bagdadiin, sanotaan ettei se ole niin äärimmäinen, että kaikki sieltä tulevat olisivat vaarassa joutua väkivallan kohteeksi, Mehtonen toteaa.

Mosuliin ei enää käännytetä

Sisäistä pakoa Bagdadiin ei sovelleta Isis-alueilta lähteneiden sunnien kohdalla. Helsingin hallinto-oikeus antoi taannoin päätöksen, jonka mukaan Mosulista kotoisin olevaa sunniarabia ei voida palauttaa Bagdadiin, koska häntä voitaisiin pitää äärijärjestö Isisin taistelijana tai tukijana.

Sen sijaan muilta alueilta kotoisin olevien sunnien osalta sisäinen pako Bagdadiin on mahdollinen. Shiiojen voidaan edellyttää siirtyvän sisäisesti Bagdadiin ja Etelä-Irakiin.

Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksikön johtaja Hanna Helinko sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei shiia- tai sunnitausta uskonnollisena identiteettinä ole este paluulle eikä kotikaupungissa tapahtuva satunnainen väkivalta riittävä peruste kansainväliselle suojelulle.

– Pitää huomioida, onko henkilö tai hänen edustamansa ryhmä erityisen kiinnostava kohde, Helinko totesi.

Maahanmuuttovirasto ei ole enää alkusyksyn jälkeen tehnyt käännytyspäätöksiä Mosuliin, jota Irakin hallitus liittolaisineen yrittää vallata Isisiltä.

Päätöksistä kumottiin lähes neljäsosa

Helsingin hallinto-oikeus kumosi viime vuonna melkein neljäsosan Maahanmuuttoviraston päätöksistä. Maahanmuuttoviraston mukaan laintulkinta- tai menettelytapavirheen vuoksi kumottiin alle 4 prosenttia päätöksistä.

Päätöksiä kumottiin paljon muun muassa käsittelyn aikana tulleiden uusien tietojen, valittajan kotimaan muuttuneiden olosuhteiden ja tuomioistuinten uusien linjauksien vuoksi.

KHO:lta on tulossa vielä oikeuskäytäntöä linjaavia päätöksiä, minkä vuoksi turvapaikkahakemusten ratkaisukäytännöt voivat muuttua tänä vuonna.

Amnestyn Mehtosen mielestä kumottujen päätösten määrä kertoo siitä, etteivät kaikki turvapaikanhakijat ole välttämättä osanneet kertoa oleellisia asioita tai saaneet tarvitsemaansa apua haastatteluvaiheessa.

– Jos henkilöillä olisi ollut mahdollista käyttää avustajaa jo ensimmäisessä vaiheessa, olisiko tapauksia ratkaistu eri tavalla?

STT