Suomi on maailman kallein lentomaa, tai ainakin yksi kalleimmista, kertoo kaksikin tuoretta kansainvälistä vertailua.

Verkossa toimivan matkatoimisto Kiwi.comin julkaisema Aviation Price Index 2016 sijoitti Suomen maailman toiseksi kalleimmaksi ilmailumaaksi. Keskimäärin kalliimpaa lentäminen on vertailun mukaan vain Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

Kiwi.com kertoo, että vertailua varten on analysoitu yli miljoona lentoa 75 eri maasta. Joka maasta on vertailtu sekä kotimaisia että kansainvälisiä lentoja. Vertailussa on eroteltu halpalennot ja täyden palvelun lennot, ja laskettu kuinka paljon 100 kilometrin lentäminen keskimäärin maksaa.

Suomen kehnoa kokonaissijoitusta selittävät etenkin verrattain kalliit kotimaan täyden palvelun lennot. Kansainvälisten halpalentojen vertailussa Suomi oli maailman keskitasoa.

Kokonaisvertailun mukaan Suomessa sadan kilometrin lentomatkan hinnaksi tulee keskimäärin 46 euroa.

Toinen verkossa toimiva matkatoimisto GoEuro sijoittaa Suomen tylysti kalleimmaksi lentomaaksi omassa 2016 Transport Price Indexissään.

GoEuro vertaili kussakin maassa halvinta säännöllistä lentoyhteyttä kahden suurimman kaupungin välillä. Suomen osalta vertailu perustunee siis Helsingin ja Tampereen välisiin lentoihin. GoEuron mukaan lentomatkustaminen tällä välillä maksaa Suomessa keskimäärin noin 99 euroa sataa kilometriä kohti.

Esimerkiksi Ruotsissa vastaavan matkan lentäminen maksaa vertailun mukaan vain 17 euroa. Ruotsi oli vertailun 16. halvin lentomaa.

Sekä Kiwi.comin että GoEuron vertailuissa halvimmaksi lentomaaksi rankattiin Intia.

Matkatoimistojen vertailuissa ei ole huomioitu vertailtavien maiden asukaskohtaista bruttokansantuotetta, eikä niitä ole tehty ostovoimakorjatuin valuuttakurssein. GoEuro myös muistuttaa, että hintavertailuissa kalleimmissa maissa myös palvelu on todennäköisesti parempaa kuin halvemmissa maissa.

GoEuro on vertaillut myös juna- ja bussiliikenteen hintoja eri maissa.

Suomi oli 46 maan junavertailussa viidenneksi kallein maa matkustaa rautateillä. Parhaiten Suomi sijoittui bussiliikenteessä, jossa Suomi oli 51 vertaillusta maasta 25. eli tasan puolivälissä.