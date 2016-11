Viime vuonna kiinalaiset yöpyivät Suomessa 182 000 kertaa, mikä oli 40 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä vuodesta on tulossa vielä parempi, ja ensi vuodelle ennustetaan vielä isompaa ryntäystä. Sitä edesauttaa vastikään verkkokauppajätti Alibaban kanssa tehty sopimus. Alibaba-konserniin kuuluva Fliggy uskoo lennättävänsä Suomeen ensi vuonna 50 000 kiinalaista.

Suomi kiinnostaa Kiinan vaurastuvaa keskiluokkaa erityisesti puhtaan luonnon ja hiljaisuuden takia, mutta myös asiakaspalvelua arvostetaan. Finpron Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen kertoo, että myös medianäkyvyydellä on merkitystä.

– Suomi oli näkyvästi esillä We are in Love -ohjelmassa, joka on yksi Kiinan suosituimmista tosi-tv-sarjoista. Suomi-jaksoilla oli noin 350 miljoonaa katsojaa.

Sarjan ennakkotiedot uumoilivat peräti 950 miljoonaa katsojaa Lapissa kuvatuille jaksoille. Katsojamäärä on joka tapauksessa Suomen mittakaavassa huikea ja se siivittänee matkailun suosiota myös tulevina vuosina. Ohjelmassa Suomi näyttäytyy romanttisena talven ihmemaana.

We are in Love seuraa julkkisparin kohtaamista ja ihastumista.

Taiwanilainen ja eteläkorealainen näyttelijäpari kohtaa toisensa romanttisissa merkeissä, ja heidän suhteensa etenee samalla, kun matkailumaisemat vaihtuvat. Suomi oli mukana sarjan toisella tuotantokaudella, jossa vierailtiin Lapin lisäksi muun muassa Korean Soulissa ja Balilla.

Lappi tarjoaa kyyhkyläisille muun muassa saunaa, pilkkimistä, hyisen avantokokemuksen sekä tietenkin visiitin joulupukin pajalle. Tonttujoukko tanssittaa julkkisparia satumaisissa merkeissä.

– Tämähän on kuin olisin tullut kokonaan toiseen ulottuvuuteen! sarjassa esiintyvä Chen Bolin huudahtaa.

Sarja esitettiin Kiinassa keväällä, ja nyt sen nostetta käytetään apuna kiinalaisille tarjottavien teemamatkojen markkinoinnissa. Matkailijat voivat kokea samat asiat kuin sarjan julkkikset ja vierailla samoissa kohteissa.

Arktisella romantiikalla houkutellaan matkailijoita myös muualle Suomeen. Toistaiseksi painopisteet ovat olleet Helsinki ja Lappi, mutta turistivirtoja pyritään saamaan myös rannikolle ja järviseudulle. Aasialaiset arvostavat majoituksen ja ruuan laatua.

– Ruoka on yksi tärkeimmistä päätöksenteon perusteista, kun valitaan matkakohdetta. Suomesta on lisäksi kokemus maana, jonka palvelukulttuuri ei ole päälletunkeva, mutta ottaa asiakkaat huomioon. Kiinalaiset, japanilaiset ja korealaiset pitävät tästä erityisesti, Visit Finlandin Paavo Virkkunen sanoo.

Visit Finlandilla on laskettu, että suomalaiset matkailualan yritykset ja kaupat hyötyisivät uusista turisteista paljon. Jokainen kiinalainen kuluttaa matkansa aikana keskimäärin hieman yli 650 euroa. Se kelpaa hyvin tilanteessa, jossa venäläisten matkailijoiden määrä on ollut jatkuvassa laskussa.

