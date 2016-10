Presidentti Sauli Niinistö painottaa, että Suomi ei voi yksin rikkoa kansainvälistä sopimusta Ahvenanmaan asemasta. Sopimuksen mukaan Ahvenanmaa on demilitarisoitu rauhan aikana ja puolueeton sodan aikana.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) avasi viikonloppuna keskustelun Ahvenanmaan asemasta. Jussi Niinistö kirjoitti blogissaan, että Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö voisi tulevaisuudessa parantaa Suomen kykyä puolustaa Ahvenanmaata. Hänen mukaansa Suomi ei ole puuttumassa Ahvenanmaan asemaan, vaikka sotilaallisesti se olisikin perusteltua.

Presidentti Niinistö sanoi, että Ruotsin kanssa voidaan keskustella Ahvenanmaan puolustamisesta. Niinistö puhui toimittajille Liettuan presidentin Dalia Grybauskaiten virallisen vierailun yhteydessä.

– Olemme kuulleet Ruotsista, että he ovat valmistautuneet puolustamaan Ahvenanmaata tarvittaessa, mutta ensin meidän täytyy keskustella ahvenanmaalaisten kanssa, presidentti Niinistö sanoi.

Pienet vihreät miehet

Jussi Niinistön mukaan demilitarisoituna Ahvenanmaa muodostaa sotilaallisen tyhjiön. Hänen mukaansa Ahvenanmaa on altis myös rajoitetuille, pienin voimin toteutettaville nopeille operaatioille. Hänen mukaansa Krimin valtaus Ukrainalta on Ahvenanmaa-keskustelun taustalla, sillä Ahvenanmaa on altis vastaavalle operaatiolle. Hän kertoi jo vuosi sitten, että Suomi varautuu tilanteeseen, jossa Ahvenanmaalle ilmestyisi "vihreitä miehiä".

– Tässä yhteydessä on viitattu "pieniin vihreisiin miehiin". Voi olla joitakin pelkoja, mutta Ahvenanmaa on hyvin tiivis saaristo ja maakunta. Ahvenanmaalaiset varmasti huomaavat, jos siellä tapahtuisi mitä tahansa omituista, enkä minä ole kuullut mitään siihen viittaavaa, presidentti Niinistö sanoi.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) korosti kansainvälisten sopimusten velvoittavan Suomea.

– Ei ole käyty edes minkäänlaista keskustelua siitä, että Ahvenanmaan asemaa punnittaisiin, Sipilä sanoi eduskunnassa.

Hänen mukaansa hallituksessa asiasta ei ole keskusteltu edes Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiimoilta.

– Ahvenanmaa on demilitarisoitu vyöhyke ja sodan aikana puolueeton. En näe mitään syytä muuttaa tätä.

Pääministeri on ilmaissut kantansa jo aiemminkin, muun muassa syyskuun lopulla Pohjoismaiden pääministerien tapaamisessa. Ruotsi oli aiemmin syyskuussa ilmoittanut aikaistavansa pysyvien joukkojen sijoittamista Gotlantiin, koska turvallisuuspoliittinen tilanne on huonontunut.

Kovaa puhetta Venäjästä

Liettuan presidentti Dalia Grybauskaite käytti tiedotustilaisuudessa Niinistöä kovempaa kieltä Venäjästä. Grybauskaiten mukaan Venäjän Iskander-ohjusten siirto Kaliningradiin oli avoin voimannäyttö, joka kohdistuu Euroopan pääkaupunkeihin. Hän sanoi myös Liettuan panostavan armeijaansa, mutta kiisti sen uhkaavan mitään muuta maata.

– Iskander-ohjukset eivät ole puolustuksellisia aseita vaan hyökkäysaseita, Grybauskaite sanoi.

Nato-maa Liettua sijaitsee Kaliningradin naapurissa. Grybauskaite muistutti, että Venäjä on pitänyt sotaharjoituksia aivan Liettuan rajalla.

Venäläiset hävittäjät loukkasivat Suomen ilmatilaa aiemmin lokakuussa samana päivänä kun ohjukset kuljetettiin. Suomi allekirjoitti samalla viikolla myös puolustusyhteistyötä koskevan aiejulistuksen Yhdysvaltojen kanssa.

