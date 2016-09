Suomalainen Hornet kiihdyttää taivaalle Visbyn lentotukikohdasta ja hyökkää mereltä kohti Manner-Ruotsia.

Vastassa ovat Ruotsin ja Saabin ylpeydet, Jas Gripenit. Tilattu "hyökkäys Ruotsiin" on historiallinen: Suomen ilmavoimat osallistuu ensimmäisen kerran Ruotsin ilmavoimien kansallisen puolustuksen pääsotaharjoitukseen.

Gotlannissa sijaitsee 3 200:n sotilaan FVÖ 16:n, vuotuisen Flygvapenövningin, punaisen osapuolen eli vihollisen tukikohta. Hyökkääjän tukikohdassa Visbyssä on 265 sotilasta. Ilmassa hyökkääjän vahvuus on neljä Hornet-hävittäjää, 6 Gripeniä ja 8 Saabin SK-60-harjoituskonetta. Niitä torjuvat lukuisat sinisen eli puolustavan osapuolen Gripenit, jotka nousevat siivilleen Ruotsin muista tukikohdista.

Lokakuun puolivälissä ruotsalaiset hyökkäävät Luulajasta Pohjanlahden yli Suomeen ilmavoimiemme pääsotaharjoituksessa Ruskassa.

Ilmavoimien komentaja Kim Jäämeri painottaa asetelman historiallisuutta.

– Kerta on ensimmäinen, kun osallistumme toistemme kansallisen puolustuksen pääsotaharjoituksiin. Ensi vuonna toivomme, että ruotsalaiset olisivat meidän harjoituksessamme myös sinisellä puolella. Se olisi askel kykyyn toimia samalla puolella ainakin meidän alueellamme. Tähän suuntaan yhteinen valmiutemme menee, vaikka poliittista puolustusliittoa ei maiden välillä ole, komentaja Jäämeri kuvailee.

Suomella on 60 taistelukykyistä Hornettia, Ruotsilla 100 Gripeniä. Jäämeri luonnehtii yhteistä voimaa erittäin merkittäväksi. Turvallisuuspoliittisesti Ruotsin ja Suomen yhteinen toimintakyky on ennaltaehkäisevä pelote.

Jos mukaan lasketaan norjalaisten 60 amerikkalaista hävittäjää, kolmen Pohjoismaan ilmataisteluvoima kohoaa yli 200 taistelukoneeseen.

– Mailla on hyvin koulutetut lentäjät ja koneissa vahva aseistus. Kolmikon yhteinen voima on koko maailman mittakaavassa merkittävä. Yli 200:n koneen yhteinen vahvuus on samaa luokkaa kuin Euroopan suurilla mailla Britannialla, Ranskalla tai Saksalla, Jäämeri havainnollistaa.

Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien yhteinen harjoittelu on lähes viikoittaista Cross-Border Training -toiminnassa.

Ruotsin ilmavoimien komentaja Mats Helgesson painottaa, että FVÖ:ssä on kyse Ruotsin kansallisen puolustuksen ytimestä.

Punainen osapuoli tuottaa Ruotsille neljän vuorokauden ajan korkean tason uhan 24 tuntia vuorokaudessa. Suomalaisten osallistuminen Ruotsin tärkeimpään vuotuiseen harjoitukseen kertoo olennaisen siitä, miten syvää yhteistyötä Suomi ja Ruotsi tekevät puolustuksessa.

Ilmaherruuden säilyttäminen olisi molemmille maille sotilaallisessa kriisissä elämän ja kuoleman kysymys, koska modernissa sodankäynnissä laajat meri- tai maaoperaatiot eivät ole mahdollisia ilman alueellista ilmaherruutta. Tätä painottaa Lännen Medialle myös komentaja Jäämeri.

LAURI NURMI, VISBY / LÄNNEN MEDIA