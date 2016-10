Suomesta on tänä vuonna hakenut turvapaikkaa tähän mennessä hieman vajaat 400 somalialaista. Viime vuonna turvapaikkaa haki lähes 2 000 somalialaista, mikä oli maahanmuuttoviraston mukaan enemmän kuin yleensä.

Virasto linjasi keväällä, että turvallisuustilanne Somaliassa on parantunut, vaikka yksittäisillä alueilla tilanne on välillä huonontunut. Parantuneen turvallisuustilanteen perusteella Somaliasta tulevien on nyt vaikeampi saada oleskelulupaa kuin aiemmin.

STT