Riku Ön sukunimi on peräisin Ruotsi-Suomen ruotusotilasjärjestelmästä, jossa sotilaat saivat uuden, yleensä ruotsinkielisen lisänimen. Ruotsin kielen sana ö tarkoittaa saarta. Kuva: Joel Maisalmi

Näin helsinkiläinen Riku Ö esittelee itsensä, kun hän tapaa vieraan ihmisen. Esittelyä seuraa yleensä hämmentynyt hiljaisuus. Öö?

44-vuotias Riku on yksi niistä kolmestatoista suomalaisesta, joiden sukunimi on Ö. Joukossa on kuusi miestä ja seitsemän naista.

Riku Kankaasta tuli Riku Ö vasta kaksi vuotta sitten, kun hän pitkään asiaa suunniteltuaan päätti vaihtaa sukunimensä. Ö on peräisin hänen äitinsä suvusta, jossa nimi on ollut käytössä vuoteen 1936 saakka. Silloin Rikun äidin isoisä päätti vaihtaa nimen suomalaiseen Kannussaareen.

Riku itse päätyi laittamaan postia maistraattiin siinä vaiheessa, kun perheeseen odotettiin esikoista.

– Halusin itselleni ja lapselleni sukunimen, jolla on historiaa ja merkitystä.

Ö herättää myös hilpeyttä, mutta Riku Ölle se sopii mainiosti. Osittain se oli nimenvaihdoksen tarkoituskin.

– Nimessä on huumoria, ja se on yksi syy siihen, että pidän siitä niin paljon. Eipähän aina tarvitse puhua säästä, kun nimi herättää keskustelua vieraidenkin ihmisten kanssa. Ö-mapista vitsailu aiheuttaa kuitenkin jo ennemmin haukotuksia kuin naurua.

Riku Ö ei ole toistaiseksi ollut tekemisissä Suomen muiden Ö-nimisten kanssa, eikä hän tiedä, onko heidän välillään sukulaisuussuhdetta. Itsensä lisäksi Riku tuntee vain yhden toisen Ön, oman poikansa. Pojan etunimi on Eliel.

– Hiukan oli mielessä, että jos pojan etunimi olisi Bo, hänen koko nimensä olisi taatusti Suomen lyhyin. Ehkä pojalla on kuitenkin tarpeeksi tekemistä sukunimensä kanssa.

Ö lienee Suomen lyhyin sukunimi. Väestörekisterikeskuksen sukunimipalvelu antaa tosin tuloksia myös kirjaimille a, e, i, m, o, u ja y, mutta ne eivät välttämättä ole sukunimiä vaan nimiketjun osia, sanoo erityisasiantuntija Sirkka Paikkala Kotimaisten kielten keskuksesta.

– Ainakin ö on Suomen lyhyin kotimainen sukunimi, koska muita kotimaisia yksikirjaimisia nimiä ei tietääkseni ole.

Ö-sukunimen syntyhistoria liittyy Ruotsi-Suomen ruotusotaväkeen, jossa jokainen sotilas sai uuden, yleensä ruotsinkielisen lisänimen. Ruotsin kielen sana ö tarkoittaa suomeksi saarta.

LEENA TALVENSAARI / LÄNNEN MEDIA