Amnestyn tiedottaja Kaisa Väkiparta toteaa Lännen Medialle, että tulevalla valtuustokaudella on kunnista löydyttävä enemmän paikkoja turvapaikansaajille. Järjestö toivoo, että tulevat valtuutetut sitoutuivat siihen jo ennen vaaleja.

– Paikkoja tarvitaan. Yksi syy on presidentti Trumpin määräys puolittaa Yhdysvaltojen vastaanottamien pakolaisten enimmäismäärän 50 000:een vuodessa. Yhdysvallat on suurin pakolaisten vastaanottajamaa kiintiöjärjestelmässä, ja tämä päätös tekee ison loven. Korvaavia paikkoja on löydyttävä muista maista, Väkiparta toteaa.

Väkiparta on myös huolissaan siitä, että muut valtiot seuraisivat Yhdysvaltojen esimerkkiä ja tiukentaisivat politiikkaansa.

Amnesty Internationalilla on käynnissä kansainvälinen pakolaiskampanja, jossa se vaatii ihmisoikeusperustaista pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa.

– Keskitymme erityisesti vaatimukseen pakolaiskiintiön kasvattamisesta sekä kampanjoimme sen puolesta, että kunnat toimivat aktiivisesti pakolaisten vastaanottamiseksi ja auttamiseksi.

Kansainvälisen kampanjan tavoitteena on valtioiden edistämä oikeudenmukainen vastuunjako pakolaisten auttamiseksi. Siihen päästäisiin lisäämällä turvallisia reittejä suojeluun, lopettamalla vastuun ulkoistaminen rajojen ulkopuolelle ja kunnioittamalla täysimääräisesti oikeutta hakea turvapaikkaa.

Vaatimus ihmisoikeuksien kunnioittamisesta Amnesty International Suomi kerää verkkosivuillaan allekirjoituksia kansainväliseen vetoomukseen, jossa vaaditaan Yhdysvaltain presidentti Trumpia kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Vetoomus avattiin juuri ennen Trumpin valtaanastumista.

Allekirjoittaneet vaativat, että presidentti suojelee ihmisoikeuspuolustajia ja pakolaisia, lopettaa aseiden myymisen ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille hallituksille ja sulkee Guantánamon pidätyskeskuksen. Hänen vaaditaan myös luopuvan yksiselitteisesti kaikesta kidutuksesta.

Amnesty International on kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa.

Järjestöllä on yli seitsemän miljoonaa jäsentä ja tukijaa yli 150 maassa ympäri maailmaa.

Johanna Puukka/Lännen Media