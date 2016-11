Eniten on kahden lapsen isiä, joita on yli 540 000. Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Yhdellä isällä on keskimäärin 2,24 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, joita on yli 540 000. Yhden lapsen isiä on vajaat 310 000 ja kolmen lapsen isiä yli 260 000. Neljä lasta tai enemmän on 10 prosentilla isistä.

Ensi sunnuntaina voi juhlia yli 1,2 miljoonaa isää. Kaikista 15–80-vuotiaista miehistä yli 57 prosentilla on lapsia. Yli 64-vuotiaista miehistä 80 prosenttia on isiä.

Lapsiperheitä Suomessa on yli 570 000, ja niissä elää yhteensä reilut 2,1 miljoonaa ihmistä.

Isien ja lasten muodostamien perheiden osuus lapsiperheistä on vajaat kolme prosenttia. Yksinhuoltajaisiä oli viime vuonna noin 16 700.

