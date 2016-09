Suomalaisten matkailijoiden kännykän ja tabletin datakäyttö Euroopassa on räjähtänyt nousuun. Teleoperaattorit kertovat, että netin kännykkäkäytön halventuminen on lisännyt dataliikennettä huomattavasti. Osittain käyttöä on kasvattanut yhä yleistyvien älypuhelinten rinnalla verkkovierailumaksujen halventuminen EU-alueella viime keväänä, osittain teleoperaattoreiden asiakashinnoittelu.

Soneralta kerrotaan, että mobiilidatan käyttö on nelinkertaistunut viime kevään jälkeen. DNA arvioi, että mobiilidatan käyttäminen on kuluneena kesänä yli kaksinkertaistunut edelliseen kesään verrattuna. Elisa luonnehtii kasvua merkittäväksi ja ennakoi trendin jatkuvan samanlaisena. Yritykset eivät julkista täsmällisiä lukuja datamääristä.

Kiitos kuuluu surffailulle

Kännykän reissukäytön lisääntyminen on nimenomaan nettisurffailua, sillä puheluiden ja tekstiviestin määrissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

– Hintoja on alennettu jo vuosia, ja nyt puhe ja viestit menevät jo aika lailla Suomen hinnoilla. Kyllä datan rooli on aivan ylivoimainen, ja sen käytössä on nähty vuosi vuodelta merkittäviä kasvuja, sanoo liiketoimintajohtaja Jan Virkki Elisalta.

Virkki muistuttaa, että Suomessa käytetään kaiken kaikkiaan maailmanlaajuisesti eniten mobiilidataa per asiakas.

– Ja se toistuu yhä vahvemmin reissatessakin, hän huomauttaa.

Näkemykseen yhtyy DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen, joka toteaa, että viime heinäkuussa verkkovierailudataa siirrettiin noin kolminkertaisesti edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.

EU-päätöksistä kuluttajan etu tai sitten ei

Väisänen arvioi, että tuleva kehitys on pitkälti riippuvaista siitä, millaisia päätöksiä EU:ssa tehdään verkkovierailumaksuista ja operaattoreiden toisilleen verkkovierailujen yhteydessä maksamista tukkuhinnoista. Verkkovierailumaksuja on säännelty vuodesta 2007 lähtien, ja niitä on asteittain laskettu.

Soneran kuluttajaliiketoiminnan johtaja Jussi Salminen kiteyttää asian niin, että tukkuhintojen tulee laskea, koska ne eivät voi olla vähittäishintojen yläpuolella. Hän ei kuitenkaan halua ottaa tarkemmin kantaa meneillään oleviin muutoksiin.

– Emme spekuloi tämänhetkisellä keskustelulla, koska se polveilee ja siinä on ollut jos jonkinmoista esitystä.

STT