Suomessa kehitetty laivojen hätäkoodisto on tekemässä läpimurtoa kansainvälisessä meriliikenteessä. Vessel Triage -nimellä kulkeva projekti valmistui viime vuoden kesällä.

Suomalaiset ovat lobanneet keksintöään ulkomailla. Työ kantaa hedelmää, sillä menetelmä on päätynyt virallisesti kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n käsittelyyn. Myös useat laivayhtiöt ovat lisäämässä menetelmää omiin hätätilanneohjeisiinsa.

On mahdollista on, että IMO liittää sen meripelastusmanuaaliinsa jo vuonna 2019. Se tarkoittaisi, että suomalaisohjeistus löytyisi jatkossa muun muassa kaikkien maailman meriä seilaavien rahtilaivojen komentosillalta.

Vessel Triage -menetelmä perustuu neljään väriin. Vihreä tarkoittaa, että alus on kunnossa ja musta tarkoittaa, että se on tuhoutunut. Tältä väliltä löytyvät keltainen ja punainen vaaratilanne. Yksinkertainen väriluokittelu auttaa esimerkiksi pelastusoperaation eri osapuolia hahmottamaan, miten vakavassa vaarassa alus on.