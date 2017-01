– Jos hän tänne Kuusamon kairoille tulee niin ilman muuta. Hän aikoo kesän mittaan kierrellä maakuntia. Me toivomme, että siinä olisi aikaa pyörähtää. Se olisi hieno juttu.

Presidentin kansliasta oli etukäteen otettu Karjalaiseen yhteyttä ja kysytty, sopiiko hänelle, että presidentti mainitsee hänet ja karhut uudenvuodenpuheessaan.

– Olen kyllä erittäin otettu tästä, että näin korkealta taholta on tämmöinen huomionosoitus, Karjalainen sanoi.

Niinistö ihasteli puheessaan sitä, miten ihminen ja eläin voivat katsoa toisiaan silmiin ja ymmärtää toisiaan.

– Ihmisyyttä vai eläimyyttä, luontokappaleita kumpikin, presidentti filosofoi.

Karjalainen sai kutsun myös itsenäisyyspäivän vastaanotolle, mutta hänellä ei ollut silloin tilaisuutta keskustella karhuista presidentin kanssa.

– Ei ollut sen enempää mikä siinä kättelyvaiheessa. Se on niin kiireellistä hommaa, siinä ei paljon kerkiä haastattelemaan. Siinä jo toiset työnti minua eteenpäin, että menehän pois siitä jo, että pääsee muutkin, Karjalainen naureskeli.

Vapun tienoilla heräillään

Tällä hetkellä karhut ovat talviunilla. Karjalainen kertoi, että ne alkavat heräillä taas vapun tienoilla.

– Vapun tienoissa yleensä rupeaa tulemaan lämpöisiä tuulia ja ilmoja ja kirkkautta. Silloin rupeaa nokka näkymään pesäaukolta. Pikkuhiljaa rupeavat tulemaan ulos sieltä. Sittenhän se on meillä riemullista kohtaamista. Ollaan sitten kaulatusten ja halataan ja suukotellaan. Hunajaa yritetään maistaa. Ne ei vielä syö mitään oikein, mutta jos ne ottaisivat hunajaa vähän suuhun, Karjalainen kuvaa karhujen heräämistä uuteen kevääseen.

Suurpetokeskuksen tunnetuin karhu on tauluja maalaavaa Juuso. Karjalainen kertoo, että Juuso on voinut hyvin.

– Se on ollut hyvin terve ja työintoa on kovasti. Aina kysyy, eikö tulisi jotain kaveriksi touhuamaan. Pitää sitten aina kun on aikaa ja tilaisuutta mennä sen kanssa touhuilemaan.

Kuusamon suurpetokeskus on avoinna keväästä syksyyn, kun karhut ovat hereillä. Kävijöitä on Karjalaisen mukaan tuhansia vuodessa.

