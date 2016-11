Naton pääsihteeri arvioi, että Yhdysvallat on sitoutunut Euroopan turvallisuuden takaamiseen, Naton velvoitteisiin ja turvatakuisiin myös uuden presidentin aikana. LEHTIKUVA/AFP

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo olevansa aivan varma, että Yhdysvallat on vastaisuudessakin sitoutunut Natoon ja Euroopan turvallisuuteen. Stoltenberg arvioi, että Yhdysvallat on sitoutunut Euroopan turvallisuuden takaamiseen, Naton velvoitteisiin ja turvatakuisiin myös uuden presidentin aikana.

Stoltenberg arvioi USA:n presidentinvaalien vaikutuksia tiedotustilaisuudessa Brysselissä. Hän tapasi tänään Brysselissä presidentti Sauli Niinistön. Niinistö on Suomen ensimmäinen presidentti, joka vierailee Naton päämajassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on onnitellut Donald Trumpia vaalivoitosta. Putin sanoo toivovansa rakentavaa vuoropuhelua Yhdysvaltain kanssa.

Putinin mukaan Venäjä on valmis tekemään oman osuutensa, jotta maiden suhteet paranevat. Hän sanoi, että tehtävä ei ole helppo.

Trump on antanut ymmärtää arvostavansa Putinin toimia, kun taas vastaehdokas Hillary Clinton suhtautui Venäjän presidenttiin hyvin varauksellisesti. Clintonin mukaan Putin on "koulukiusaaja", jolle on pantava kova kovaa vastaan.

Hollande: Trumpin voitto avaa epävarmuuden ajan

Donald Trumpin vaalivoitto avaa epävarmuuden ajan, arvioi Ranskan presidentti Francois Hollande. Hänen mielestään nyt on entistä enemmän tarvetta yhtenäiselle Euroopalle, joka pystyy puolustamaan omia näkemyksiään.

Saksan liittokansleri Angela Merkel tarjoaa Trumpille läheistä yhteistyötä, joka perustuu maiden yhteisiin arvoihin demokratiasta, vapaudesta ja jakamattomasta ihmisarvosta.

Trump tölvi kampanjassaan muun muassa naisia, vammaisia ja meksikolaisia.

