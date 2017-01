Kaikki kannattajat ovat Kurténin mukaan tervetulleita peleihin Vaasassa.

– Emme ole saaneet mitään virallista kommenttia Porin suunnasta, että millaista rähinöintiä siellä on ollut. Siitä syystä on vaikea suoraa ottaa kantaa. Toki joskus on kannattaja, mutta joskus voi olla joku ihan muukin henkilö, joka syystä tai toisesta poistetaan pelistä. Niinhän me toimimme Vaasassakin. Jos joku häiriköi pelissä, hänet poistetaan, Kurtén toteaa.

– Se ei kuitenkaan mene ihan yksi yhteen niin, että jos on rähinöinyt muualla, niin ei pääsisi meidän otteluihimme, hän lisää.

Kurténin mukaan Sportin kotipeleissä on erittäin harvoin tilanteita, joihin poliisi joutuisi puuttumaan.

– Todella vähän sellaista sattuu. Myös vakavia tilanteita, mihin järjestyksenvalvojat joutuisivat puuttumaan, on todella vähän. Toki voi olla tilanteita, joissa järjestyksenvalvojat joutuvat rauhoittelemaan, mutta sellaista sattuu varmasti monessa paikassa, missä on paljon ihmisiä viikonloppuna, hän summaa.

Huonon käytöksen rajoista pidetään Kurténin mukaan tiukasti kiinni.

– Lajit, missä kamppaillaan ja joukkueen suoritukset menevät tunteisiin, niin joskus tulee valitettavasti ylilyöntejä.

– Huonon kielenkäytön takia emme voi kuitenkaan porttikieltoja jakaa, sillä sellaista on niin vaikea todistaa.

Joukkue pitää kauden aikana kannattajien kanssa palavereita käytössäännöistä.

– Käymme heidän kanssaan pelisäännöt läpi.

– Se on hieno asia, että kannattajat ovat paikalla liput liehuen ja hurraten. Äänekäs yleisö on positiivinen asia. Täytyy tapahtua jotakin todella räikeää, kuten jotain heitetään jäälle tai huudetaan ihan jatkuvasti tietyille pelaajille, ennen kuin reagoimme asiaan, Kurtén toteaa.

JENNI MÄKELÄ