Sotilasrikosten määrä on pudonnut Suomessa huomattavasti. Rikosten määrä pysyi pitkään noin 5 000 tapauksessa vuosittain, mutta viime vuonna niitä kirjattiin lähes puolet aiempaa vähemmän eli 2 733.

Pääesikunnan oikeudellisen osaston tuoreen selvityksen mukaan tapausten väheneminen ei selity sillä, että niihin puututtaisiin aiempaa korkeammalla kynnyksellä. Siviilissä ruokailun väliin jättäminen tai väärässä paikassa tupakointi eivät ole rikoksia, mutta armeijassa kuri on tiukempi.

– Jopa kahden minuutin luvattomista poissaoloista on tehty ilmoituksia, joten puuttumiskynnys on yhä varsin alhainen. Tämän vuoden osalta näyttää siltä, että Maavoimissa sotilasrikosten määrän lasku on taittumassa, arvioi Pääesikunnan oikeudellisen osaston sektorinjohtaja, sotilaslakimies Immo Seppänen.

Suurin osa sotilasrikoksista on pieniä palvelusrikoksia, joissa on rikottu palvelusohjesääntöä. Tapauksia on kirjattu muun muassa pienistäkin myöhästymisistä.

STT