Vatikaanissa on kaksi taulua, joiden kehykset on valmistanut vaasalainen Unto Rehvonen käsityönä. Ne kehystävät paavin ja kardinaalin muotokuvia. Vaasalainen Fritz Jakobsson on maalannut ne. Rehvonen on yksi harvoista Suomen raamimestareista, joita on kymmenkunta.