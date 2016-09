Sisäministeriön elokuussa julkaiseman tilannekatsauksen mukaan Suomessa on väkivaltapotentiaalia omaavia ääriliikkeitä ja -ryhmiä, jotka ajoittain kohdistavat väkivaltaa tai sen uhkaa viranomaisia, vähemmistöryhmiä tai poliittisia vastustajiaan kohtaan.

– Poliisin tietoon tulleiden rikosepäilyjen mukaan ekstremististen rikosten määrä ei kuitenkaan lisääntynyt vuonna 2015. Sen sijaan äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen liikehdintä aktivoitui ja tuli entistä näkyvämmäksi ja yhteiskunnallinen ilmapiiri kiristyi, totesi sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen katsauksen julkaisun yhteydessä.

Vuonna 2015 äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä rikosepäilyjä kirjattiin 33 ja rikosilmoituksia yhteensä 21.

Äärijärjestöjen toiminta ja mahdollisuus kokoontua nousivat viikonloppuna keskusteluihin, kun kävi ilmi, että Helsingin asema-aukiolla viikko sitten pahoinpidelty mies on kuollut vammoihinsa.

Vastarintaliike järjesti tapahtumansa viime viikolla samalla asema-aukiolla. Liikkeen omien verkkosivujen mukaan eräälle tapahtumaa häirinneelle henkilölle oli jouduttu antamaan "pikainen kurinpalautus".

Poliisi ei ottanut lauantaina kantaa pahoinpitelyn epäiltyihin tekijöihin.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan poliisi pitää järjestöjen toimintaa silmällä jatkuvasti muun muassa nettiseurannan avulla ja laittaa resursseja suojaavaan toimintaan. Väkivaltaisten järjestöjen laillisuuden Risikko lupaa ottaa tarkasteluun.

– Valitettavasti tällä hetkellä aina ei voida tietää, missä ja ketkä kokoontuvat.

Viime vuonna suurimman yksittäisen rikoskokonaisuuden muodosti elokuussa Jyväskylässä tapahtunut Vastarintaliikkeen jäsenten mellakointi. Vastarintaliikkeen katutapahtuman jälkeen muutamat liikkeen jäsenet hyökkäsivät sivullisten henkilöiden kimppuun ja pahoinpitelivät heitä.

Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan laajemmalla aatemaailmalla perustellen. Ekstremistisen rikoksen tekijän taustalla on usein ryhmä tai liike ja yhteinen aatemaailma.

Osa ekstremistisistä rikoksista on myös viharikoksia. Viharikos on rikos, jonka motiivina on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, vammaisuutta tai muuta näihin verrattavaa ominaisuutta kohtaan

