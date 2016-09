Helsingin Asema-aukiolle on tuotu kukkia ja kynttilöitä pahoinpidellyn miehen muistoksi. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. LEHTIKUVA/ TIMO JAAKONAHO

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tuomitsee blogissaan väkivallan, rasismin ja vihapuheen kaikissa muodoissaan. Hän pitää erittäin hyvänä, että sisäministeri Paula Risikko (kok.) on päättänyt kartoittaa uudelleen väkivaltaisten järjestöjen laillisuuden.

– Viime viikkoina on tapahtunut väkivallantekoja, jotka huolestuttavat laajalti ihmisiä ja heikentävät turvallisuudentunnettamme. Poliisi tutkii sekä Helsingin Asema-aukion että Kajaanin Otanmäen tapausta. Omasta ja koko hallituksen puolesta haluan esittää osanoton omaisten ja läheisten suruun, Sipilä kirjoittaa.

Hänen mukaansa on myös syytä selvittää, onko lainsäädäntömme ajan tasalla vihapuheisiin ja -tekoihin puuttumiseksi. Erityisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa keskustelu helposti karkaa käsistä. Puhekin on teko, hän korostaa.

Sipilä huomauttaa, että keskustelu myös maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista jatkuu, ja viime päivinä siihen on tullut vakava lisäsävy.

– Nyt on pidettävä pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Meistä jokainen voi pohtia, mitä itse voi tehdä sen hyväksi, että vainoa ja sotaa pakenevien ihmisten kotoutuminen Suomeen helpottuu.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä väkivaltaiset äärijärjestöt pitäisi kieltää. Hän kertoi Ylelle, että poliisin on syytä käydä tarkasti läpi tapahtumat uusnatsien mielenosoituksessa Helsingissä.

Epäillyllä rankka rikostausta

STT:n tietojen mukaan toissa lauantaisen Helsingin Asema-aukion tapahtuman ilmoituksen teki sama mies, jota poliisi epäilee törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Tapahtuman yhteydessä pahoinpideltiin mies, joka pysähtyi poliisin esitutkinnan mukaan mielenilmaisijoiden eteen. Muun muassa Helsingin Sanomat kertoo, että poliisin tietojen mukaan mielenosoittaja potkaisi uhria rintaan, minkä vuoksi tämä kaatui ja löi päänsä maahan. Mies kuoli perjantaina.

Tapausta tutkitaan pahoinpitelynä ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Vuonna 1990 syntynyt epäilty otettiin kiinni sunnuntain vastaisena yönä.

Tapahtumailmoituksen tehneellä miehellä on rankka väkivaltarikostausta ja historia Suomen vastarintaliikkeessä.

Esimerkiksi vuonna 2010 mies on kaatanut rikoskumppaninsa kanssa Helsinginkadulla toisen miehen katuun ja potkinut tämän jälkeen tätä kasvoihin ja vartaloon rikoskumppaninsa kanssa. Sivullinen oli saanut lopetettua pahoinpitelyn tulemalla väliin tilanteeseen.

Vuonna 2011 mies on yrittänyt estää poliisia ottamasta kiinni toista miestä tönimällä ja repimällä konstaapelia.

Pahoinpitelyjen ja törkeän pahoinpitelyn lisäksi mies on tuomittu ainakin virkamiehen vastustamisesta, salakuljetuksesta, vaarallisen esineen hallussapidosta ja törkeästä vahingonteosta. Hän on saanut teoistaan sekä ehdollista että ehdotonta vankeutta.

Poliisin mukaan epäilty mies on edelleen pidätettynä. Tutkinnanjohtaja Teemu Kruskopf kertoo, että miestä kohtaan on esitettävä huomenna vangitsemisvaatimus tai hänet on vapautettava.

Poliisi käy parhaillaan läpi Asema-aukion valvontakameroiden kuvamateriaalia, kertoo Kruskopf STT:lle.

"Maassa maanneen ympärille jäi mielenosoittajia"

Helsingin Asema-aukiolla lauantaina 10. syyskuuta olleet silminnäkijät ihmettelevät, että uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen mielenilmaukseen osallistuneita henkilöitä jäi paikalle epäillyn pahoinpitelyn jälkeen.

Noin 30 metrin päässä mielenilmauksesta oli kokoomuksen teltta. Teltalle ei näkynyt tai kuulunut tappelua, sanoo kokoomuksen Helsingin kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies.

– Ihmettelin, että natsit jäivät muodostelmassa lippujensa kanssa seisomaan maassa maanneen miehen viereen, Koulumies sanoo STT:lle.

Kaupunginvaltuutettu Matti Niiranen luuli tapausta sairauskohtaukseksi, kun hän näki lukuisia ihmisiä auttamassa maassa maannutta miestä.

– En nähnyt mitään tappeluun viittaavaa tai huomannut mitään hälytysajoneuvoja. Parikymmentä minuuttia myöhemmin hän (uhri) oli poistunut, Niiranen sanoo.

Koulumies ja Niiranen eivät huomanneet poliiseja Asema-aukiolla Suomen vastarintaliikkeen mielenilmauksen aikana.

– Järkyttävä oli lukea lehdestä, että tällainen oli tapahtunut, Niiranen sanoo.

STT