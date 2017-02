Sipilän mukaan helppoja keinoja työllisyyden lisäämiseksi ei enää ole, ja siksi päivää oli syytä venyttää. Hänen mukaansa kaikki kivet käännetään keinojen löytämiseksi.

– Meidän pitää puristaa boksin ulkopuolelta ajattelua, mistä löydetään uusia keinoja työllisyysasteen nostamiseksi, hän sanoi.

Sipilän mukaan nyt haetaan keinoja, joilla olisi todellista vaikuttavuutta.

– Näitä siellä nyt metsästetään. Pieniä keinoja meillä kyllä löytyy, ja se lista on pitkä.

Sipilän mukaan iso kuva tulee hyvin selväksi ennen kuntavaaleja.

– Esimerkiksi on kerrottu, että neljän miljardin leikkauskori on nyt valmis. Keskityimme nyt työllisyyttä edistäviin toimiin, ja uudistusten korissa meillä on vielä työtä jäljellä, Sipilä sanoi.

Hän toivoi, että rakenteellisia uudistuksia löydetään.

Sipilän mukaan lopulliset päätökset tehdään vasta puoliväliriihessä kuntavaalien jälkeen. Hänen mukaansa hallituksella on silloin tarvittavat numerot käytettävissään.

Sipilän mukaan tänään käytiin läpi selvityksiä ja väliraportteja liittyen yritysverotukseen, yritystukiin ja kannustinloukkuihin.

Poikkeuksellinen kaksipäiväinen strategiaistunto päättyi tänään. Hallitus oli eilen koolla valtioneuvoston Königstedtin edustuskartanossa Vantaalla ja tänään pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa.

Orpo: Yritysverotukseen ei tulossa suuria muutoksia

Yritysverotukseen ei ole tulossa suuria muutoksia, kertoi valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.). Orpon mukaan tämä on ennakkotieto, sillä yritysverotustyöryhmä julkaisee vasta torstaina työnsä tulokset.

Orpon mukaan merkittävä tulos on, että yritysverotus ei ole pullonkaula työllisyydelle ja kasvulle Suomessa tällä hetkellä, vaan ongelmat ovat muualla.

– Strategiaistunnon tärkein anti oli se, että loimme yhteisen tiekartan puoliväliriiheen ja siihen, miten hallituksen työllisyystavoitteisiin ja julkisen talouden tasapainoon päästään eli mikä on tilannekuva ja millaisia toimia valmistellaan.

Riittävän jykeviä työllisyystoimia valmistellaan nyt Orpon mukaan laajalla rintamalla.

– Ne ovat toimia, jotka kiihdyttävät kasvua, tuovat investointeja ja luovat uskoa. Otsikkotasolla puhutaan kannustinloukuista, työllistämisen kynnyksen laskemiseen liittyvistä asioista.

Orpo kertoi, että hallitus puhdisti reilusti ilmaa strategiaistunnossaan. Hän sanoi hallituksen olevan yhteistyökykyisempi nyt kuin istuntoon mennessään.

– Monesti tässä tämän päivän tekemisessä ongelma on se, että on niin kiire, niin paljon asioita. Siksi se vaati tällaisen pysähdyksen. Olen erittäin tyytyväinen, että pääministeri kutsui istunnon koolle. Sille oli todellakin paikkansa.

Orpon mukaan kokoomukselle on tärkeää, että hallitus ei lipsu tavoitteistaan eli 72 prosentin työllisyysasteesta ja siitä, että velkaantuminen taitetaan. Orpo kertoi hallituksen tekevän paljon uusia toimia, jotta tavoitteisiin päästään ilman, että leikkauksia tarvitsee tehdä.

Soini: Talouspolitiikka tepsii

Hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka tepsii, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja ja ulkoministeri Timo Soini.

Soinin mukaan lisäleikkauksia ei Suomessa tarvita, jos työllisyyskehitys säilyy nykyisenlaisena ja talouskasvu lähenee kahta prosenttia.

Soinin mukaan talous- ja työllisyyspoliittisten päätösten tueksi tarvitaan kuitenkin lisää tietoa. Hallituksen täytyy saada selvät laskelmat siitä, mihin ollaan menossa ja miltä talouskasvu ja työllisyyskehitys näyttävät, Soini painotti.

