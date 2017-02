Yleisradion journalismiin on kohdistunut poliittista painostusta Ylen hallintoneuvostosta, kertoo Seura. Jutun on kirjoittanut Seuran kotisivuilla olevaan blogiinsa vapaa toimittaja Jussi Korhonen.

Hallintoneuvoston kokouspöytäkirjoista käy ilmi, että hallintoneuvostossa on puututtu jopa yksittäisiin Ylen juttuihin. Neuvoston jäseninä on kansanedustajia ja kaksi henkilöstön edustajaa.

Esimerkiksi helmikuun kokouksessa viime vuonna joku hallintoneuvoston jäsenistä sanoi, että Ylen on syytä muuttua, koska poliittinen kenttä on muuttunut. Pöytäkirjasta ei käy ilmi, kuka kommentin on sanonut, mutta kyse ei kuitenkaan ole henkilöstön edustajasta, joihin Korhosen mukaan viitataan pöytäkirjoissa nimellä.

Huhtikuussa hallintoneuvostossa arvioitiin, että Ylen uutisointi niin sanotussa Kiemunki-tapauksessa ei ollut onnistunutta.

– Hallintoneuvostossa todettiin, että ns. Kiemunki-tapauksessa uutiskynnysarvio ei onnistunut. Uutisoinnin on oltava joko tärkeä tai kosketettava laajaa ihmisjoukkoa. Kumpikaan kriteereistä ei toteutunut, pöytäkirjassa sanotaan.

Merkintä viitannee uutisointiin Terhi Kiemungin (ps.) kirjoituksesta, jossa hän kutsui virpomassa olleita lapsia "muslimipenskoiksi".

Syyskuussa hallintoneuvosto käsitteli niin sanottua Forssan tapausta. Hallintoneuvoston jäsen kysyi tuolloin, onko siihen puututtu, että "vain turvapaikanhakijoita (on) haastateltu".

Forssan tapaus viitannee elokuussa kaupungissa tapahtuneeseen kahakkaan, jossa ottivat yhteen kantasuomalaiset ja turvapaikanhakijat.

Hallintoneuvoston tehtäviin ei lain mukaan kuulu journalististen ratkaisujen käsittely. Se päättää muun muassa talouden ja toiminnan suuntaviivoista.

STT