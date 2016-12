Talvivaaran Kaivososakeyhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen marraskuussa 2013 välttääkseen konkurssin. Sillä on saneerausvelkoja 461 miljoonaa euroa, joita se pyrkii pienentämään marraskuussa alkaneella suunnatulla osakeannilla.

Helsingin käräjäoikeudessa tänään alkavassa laajassa oikeudenkäynnissä käsitellään Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:hin liittyviä epäiltyjä pörssirikoksia. Syytteessä on neljä Talvivaaran nykyistä tai entistä johtajaa. Lisäksi syyttäjä vaatii yhtiölle puolen miljoonan euron yhteisösakkoja.

Istuntopäiviä on varattu 30 ja syyttäjiä on neljä. Aineisto on laaja, ja työläyttä on lisännyt myös kiire, sillä syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa. Syytteet koskevat vuosia 2011–2013.

Tiistaina oikeus alkaa käsitellä sisäpiiritiedon väärinkäyttösyytettä, joka koskee entistä kaivoksen johtajaa, nykyistä kehitysjohtajaa Lassi Lammassaarta. Keskiviikkona vuorossa ovat tiedottamisrikossyytteet, jotka koskevat toimitusjohtaja Pekka Perää, entistä varatoimitusjohtajaa Salla Miettinen-Lähdettä ja entistä toimitusjohtajaa Harri Natusta.

Epäillyt ovat kiistäneet kaikki syytteet.

MARIA KALLIOKOSKI / LÄNNEN MEDIA