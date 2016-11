– En ole sanonut, että en halua jatkaa puoluesihteerinä, mutta ilmoitin olevani työmarkkinoiden käytettävissä. Jos jollakulla on hyviä työtarjouksia, niin otan niitä mielelläni vastaan, Paananen pyöritteli suunnitelmiaan.

Paananen perusteli vastaustaan sillä, että hän ei vielä tiedä mitä SDP:n tulevalta puoluesihteeriltä edellytetään.

– Mitkä ovat puoluesihteerille asetetut tehtävät? Niitä ei ole kerrottu. En voi ilmoittaa, että olen puoluesihteeri ja tehtävät tehdään sen mukaan.

Paananen sanoo olevansa kiinnostunut järjestö- ja viestintätyöstä. Ennen puoluesihteerin tehtävää Paananen työskenteli useissa eri tehtävissä SAK:ssa. Paananen sanoo, että ei ole vielä käynyt neuvotteluja paluusta SAK:n tehtäviin.

Paanasen ja SDP:n puheenjohtajaksi toiselle kaudelle hakevan Antti Rinteen välejä ei kuvailla kaikkein parhaimmiksi. Rinteen kerrotaan vierittäneen vastuuta puolueen toiminnasta saamastaan kritiikistä puoluesihteerille, kun viisi piirijohtajaa kävi kuukausi sitten antamassa puheenjohtajalle palautetta.

Paananen itse kuvaa välejään puoluejohtoon hyviksi ja avoimiksi. Paanasen mukaan SDP voi ihan hyvin vaihtaa puoluesihteerinä pari kuukautta ennen kuntavaaleja.

– Puoluesihteerin vaihtamiselle ei ole meidän vaalien voittamiseen ratkaisevaa merkitystä. Me voitetaan ne joka tapauksessa.

Paananen valittiin Mikael Jungnerin seuraajaksi SDP:n puoluesihteeriksi toukokuun 2012 puoluekokouksessa. Vuoden 2014 puoluekokouksessa hänet valittiin jatkamaan tehtävässä ilman vastaehdokkaita.

SDP:n puoluesihteerin paikasta on tähän mennessä ilmoittanut lähtevänsä kilpailemaan Hanna Kuntsi, 39. Sipoossa asuva Kuntsi on Palvelualojen ammattiliitto, Pamin yhteiskuntasuhteiden päällikkö. Hän on ollut aktiivinen SDP:ssä ja kuntapolitiikassa jo parikymmentä vuotta. Kuntsin taustajoukko on pääosin sama ay-väki kuin puheenjohtajaksi uudelleen pyrkivän Antti Rinteen.

Kampanjasivuillaan Kuntsi sanoo, että puoluesihteerin tärkein tehtävä on rakentaa ammattimaisesti toimiva kampanjakone, jossa jokaisella aktiivilla on roolinsa.

Sdp:n puoluesihteerin paikkaa harkitsee myös Antton Rönnholm. Hän toimii parhaillaan Milttonin Brysselin toimistossa johtavana asiantuntijana. Rönnholm valittiin lauantaina Helsingissä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n (YKA) uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017-2018. Puheejohtajuus on luottamustehtävä, eikä estä hakua SDP:n puoluesihteeriksi.

Rönnholm sanoo Lännen Medialle, että hän ei ole vielä tehnyt päätöstään puoluesihteerikisaan lähtemisestä. Kysely on hänen mukaansa tullut useista piireistä.

– Odotan, ketkä ovat kandidaatteja puolueen puheenjohtajaksi ja millaista puoluesihteeriä he tarvitsevat, Rönnholm sanoo.

Hän on toiminut kahden demariministerin, Pia Viitasen ja Krista Kiurun erityisavustajana. Antton Rönnholm on varsinaissuomalaisen entisen kansanedustajan Mikko Rönnholmin poika.

KIRSI TURKKI LÄNNEN MEDIA