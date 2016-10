Kuntien välillä on suuret erot työkyvyttömyyseläkettä saavien määrässä suhteessa väkilukuun, kertoo Savon Sanomat. Eroja on myös isompien alueiden kesken: esimerkiksi Koillis-Savossa lähes joka viides työikäinen on työkyvyttömyyseläkkeellä.