Kunnanvaltuustojen valtuustoryhmien väliset siirtymät ovat lihottaneet eniten keskustaa viime kuntavaalien jälkeen, kertoo Savon Sanomat. Lehden mukaan keskustan paikkamäärä on kasvanut 12:lla. 17 puolueen valtuutettua on siirtynyt muihin ryhmiin, ja 29 on puolestaan loikannut keskustan ryhmiin.