Ekstaasin käyttö on yleistynyt lyhyessä ajassa erittäin rajusti useissa suomalaisissa maakuntakeskuksissa, uutisoi Savon Sanomat. Tällä viikolla julkistetun jätevesitutkimuksen mukaan ekstaasin käyttö on kaksin- tai kolminkertaistunut Kuopiossa, Jyväskylässä, Joensuussa, Tampereella ja Vaasassa. Erityisen kova piikki ekstaasin käytössä on Savonlinnassa, jossa tosin amfetamiinin ja metamfetamiinin käyttö on vähentynyt toisin kuin isoissa kaupungeissa.