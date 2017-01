Seppänen tavoitettiin viikonloppuna Joensuussa tuttavansa kuljettamasta autosta. Naista epäillään rikoksentekijän suojelemisesta.

– Tässä vaiheessa on syytä epäillä naista rikoksesta, sillä hän on kuljettanut etsintäkuulutettua Seppästä autollaan, ja on syytä olettaa, että on mahdollisesti vaikeuttanut etsintäkuulutetun Seppäsen löytymistä piilottelemalla häntä, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi kuulusteli naista jo viikonloppuna rikoksesta epäilynä. Tiedotteessa kerrotaan, ettei poliisilla ole tällä hetkellä tarkkaa kuvaa siitä, kuinka paljon ja miten nainen oli tekemissä Seppäsen kanssa edellisen viikon tiistain ja lauantain välisenä aikana. Poliisi lisää, että esimerkiksi kuulustelujen sisältöä tai muuta tutkinnassa selvinnyttä tietoa ei kerrota tässä vaiheessa esitutkintaa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi kateissa olleen Seppäsen viime viikon tiistaina 14,5 vuoden vankeuteen muun muassa kahdesta taposta, kolmesta tapon yrityksestä sekä törkeästä kuolemantuottamuksesta. Seppänen oli kateissa päiviä, kunnes poliisi otti hänet kiinni lauantaina Joensuussa.

