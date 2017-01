Niinistö sanoo, että tällä hetkellä Puolustusvoimissa kaksoiskansalaisia kohdellaan samoin kuin kaikkia muitakin.

– Ei voi olla, että Puolustusvoimat keulisi tässä asiassa. Eri asia on, että jatkossa kaksoiskansalaisuutta tullaan tarkastelemaan, ja minun lähtökohtani on, että kriittisesti.

Yle uutisoi tiistaina, että Puolustusvoimissa on toimittu jo jonkin aikaa niin, ettei Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisia ole otettu töihin, jos kaksoiskansalaisuus on tullut ilmi työhön pyrkivän turvallisuusselvityksessä.

Ylen saamien tietojen mukaan myös varusmiespalveluksessa olevien Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisten koulutusta on rajoitettu, jos tehtävissä voi päästä käsiksi turvallisuuden kannalta merkittäviin tietoihin.

Niinistö sanoo olevan mahdollista, että "joku taho" on katsonut tarpeelliseksi syöttää Ylelle uutisen.

– Pidän yhtenä mahdollisuutena, että Yle on joutunut informaatiovaikuttamisen uhriksi. En väitä, että Yle on joutunut sellaisen uhriksi, mutta pidän sitä yhtenä mahdollisuutena, hän sanoi illalla Lännen Medialle.

Niinistö sanoo, ettei hänen saamansa tiedon mukaan mitään Ylen esille tuomaa ei ole tapahtunut.

– Salaisia ohjeistuksia ei ole olemassa, eikä ole ylipäätään mitään koskien kaksoiskansalaisia Puolustusvoimissa. He ovat laintulkinnan mukaan Suomen kansalaisia, ja miespuolisina asevelvollisina heitä kohdellaan kuten muitakin.

Puolustushallinto selvitti asiaa tiistaina uutisen tultua julki. Niinistön mukaan teoriassa kyse voi olla jonkin yksittäisen ihmisen kokemuksesta, mutta sellaisestakaan puolustushallinnossa ei ole tietoa.

Niinistö vaatii Yleltä todisteita ja sanoo olevansa valmis selvittämään asian vaikka kahden kesken Ylen kanssa.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen vastaa tähän Lännen Medialle, että Yle pitää kiinni lähdesuojasta.

Venäläinen pitää Niinistön sanomaa informaatiovaikuttamisesta käsittämättömänä ja rajuna. Hän pohtii, mihin tämä epäily infosodasta oikeastaan kohdistuu.

– Meillä on lähde Puolustusvoimissa, Venäläinen muistuttaa.

Hän kuvaa lähdettä luotettavaksi ja merkittävässä asemassa olevaksi.

Venäläisen mukaan Ylellä on ollut käytössä tapaus, jossa henkilö itse on joutunut turvallisuusselvityksen kohteeksi. Hän lisää, että Ylellä on tiedossa myös muita esimerkkejä.

Päätoimittaja toteaa Ylen toimittajan nähneen myös sähköpostin, joka koski kaksoiskansalaisten varusmiespalvelusta ja sisälsi ohjeen, jonka mukaan jatkossa heitä ei kouluteta tehtäviin, jossa ollaan tekemisissä turvallisuuden kannalta merkittävän tiedon kanssa.

Maria Kalliokoski, Virpi Niemistö/Lännen Media