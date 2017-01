Nainen synnytti kesäkuussa 2013 salaa tyttölapsen kotinsa vessassa. Lapsi kuoli pian synnytyksen jälkeen. Syyttäjän mukaan nainen on aiheuttanut lapsensa kuoleman omilla laiminlyönneillään.

Nainen oli tapahtuma-aikaan 24-vuotias. Hän opiskeli, kävi töissä ja asui yhdessä vanhempiensa kanssa Pietarsaaressa. Hän oli tietoinen raskaudestaan, mutta salasi sen lähipiiriltään sekä lapsen isältä. Nainen ei myöskään käyttänyt neuvolapalveluita taikka ottanut yhteyttä terveydenhuoltoon raskaana ollessaan.

Syyttäjän mukaan nainen oli laskenut, että lapsi syntyisi elokuussa. Synnytys alkoi kuitenkin jo 27. kesäkuuta. Tuona aamuna nainen tunsi kipua ja vietti ison osan aamupäivästä vessassa. Lapsi syntyi viiden aikaan alkuillasta.

Nainen kertoi puolustuksensa suulla luulleensa kipuja vatsakivuiksi ja ymmärtäneensä synnyttävänsä vasta, kun lapsen pää jo näkyi. Syyttäjän mukaan naisen on pitänyt viimeistään iltapäivällä ymmärtää, että kyseessä on synnytys.

Naisen vanhemmat olivat kotona tapahtumahetkellä, mutta nainen ei missään vaiheessa pyytänyt vanhemmiltaan apua, vaikka nämä tiedustelivat naisen terveydentilaa iltapäivällä. Syyttäjän mukaan nainen on sen sijaan yrittänyt salata synnytyksen eikä ole hankkinut apua edes sen jälkeen, kun on arvioinut lapsen elottomaksi.

Synnytyksen jälkeen nainen on syyttäjän mukaan pyytänyt äitiään tuomaan voileivän ja sakset kertomatta, mihin hän saksia tarvitsee. Kun äiti on tullut vessaan, nainen on piilottanut lapsensa vessanpönttöön. Saksilla nainen olisi leikannut syyttäjän mukaan lapsensa napanuoran.

Tapahtuma selvisi vanhemmille alkuillasta, kun he kuulivat kovan, naisen pyörtymisestä aiheutuneen pamauksen vessasta. Vanhemmat ryntäsivät vessaan, ja naisen isä soitti puoli seitsemän jälkeen illalla ambulanssin paikalle.

Syyttäjän mukaan lapsi on menehtynyt luultavasti hapenpuutteeseen. Hapenpuutteen syyttäjä epäilee johtuvan joko siitä, että lapsi hukkui vessanpönttöön tai siitä, että nainen ei ole tehnyt oikeita elvytystoimenpiteitä lapsen hengitystä stimuloidakseen. Myös napanuoran vääränlainen katkaiseminen on syyttäjän mukaan osaltaan voinut vaikuttanut lapsen kuolemaan. Oikeudessa kävi myös ilmi, että jo ennen synnytystä osittain irronnut istukka on voinut niin ikään osaltaan vaikuttaa siihen, että lapsi vaikutti elottomalta syntyessään. Tätä syyttäjä ei kuitenkaan pitänyt lapsen todennäköisenä kuolinsyynä.

Syyttäjän mukaan lapsi olisi todennäköisesti elänyt, jos paikalla olisi ollut synnytyshetkellä hoitohenkilökuntaa tai jos nainen olisi synnyttänyt sairaalassa.

Syyttäjän mukaan rikos on kokonaisuutena katsoen törkeä. Hän vaatii naiselle ehdollista vankeusrangaistusta.

Oikeudenkäynti jatkuu huomenna.

JENNI MÄKELÄ