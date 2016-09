Kyseessä on päältä katettu pohjarysä, jossa norpan kulku rysän kalapesään on estetty kokonaan. Pyydys vähentäisi Metsähallituksen mukaan verkkokalastuksen tarvetta ja riskiä saimaannorpan pyydyskuolleisuuteen.

Uuden rysämallin kehitystyö on lähtenyt käyntiin ammattikalastajien aloitteesta vuosikymmenen alussa. Mukana on ollut työryhmä, joka on koostunut kalastajien lisäksi viranomaisista, tutkijoista ja luonnonsuojeluväestä.

Estokaltereilla varustettu rysä soveltuu muun muassa kuhan ja ahvenen pyyntiin, mutta ei muikun pyyntiin. Tulevaisuudessa ryhmä aikoo kehittää myös muikun pyyntiin soveltuvan rysän.

