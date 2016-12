Tapaninpäivän paluuliikenteessä näyttää vielä melko rauhalliselta. Tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Timo Rimmi kertoo, että nelostiellä Lahdessa Helsinkiin päin on noin tuhat autoa, samoin Hämeenlinnanväylällä. Riihimäen suunnalla on hieman vilkkaampaa paluuliikennettä.

– Siellä on tulossa noin 1 100 autoa Helsinkiin päin.

Rimmi arvelee, että liikennemäärät alkavat lisääntymään parin tunnin sisään. Paluuliikenne pysyy vilkkaana alkuiltaan saakka.

Saarijärvellä kolme loukkaantunutta

Alustavien tietojen mukaan kolme ihmistä on loukkaantunut Saarijärvellä henkilöauton ja säiliöauton kolarissa, tiedottaa Vaasan hätäkeskus.

Vakavasti loukkaantuneita on yksi. Onnettomuus tapahtui Kokkolantiellä Lamminahontien risteyksessä. Kaikki loukkaantuneet on kuljetettu sairaalaan.

Tie on edelleen poikki, ja onnettomuusalueelle on järjestetty kiertotie. Säiliöauto kuljetti vaarallisia aineita, mutta niitä ei ole vuotanut minnekään.

Osassa maata huono ajokeli

Ajokeli on huono Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Keski-Suomeen yöllä satanut lumipeite hupenee nopeasti vesisateen takia. Rimmin mukaan päätiet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, koska ne on ehditty aurata, mutta alemmalla tieverkolla on sohjoa ja liukasta.

– Itä-Suomessa on huonompi ajokeli lumisateen vuoksi. Jyväskylässä sataa jo vettä, Rimmi kertoo.

Etelämpänä on suhteellisen hyvä ajokeli, mutta pissapoikasäiliössä on syytä olla nestettä, koska rapa lentää.

– Illan ajokelistä ei vielä tiedä. Jos keli kylmenee, niin tien pinnat voivat jäätyä.

Vilkkain tieosuus on valtatie 4 Lahdesta Helsinkiin. Liikenneviraston mukaan paluuliikenteessä on tänä vuonna ruuhkaisempaa kuin viime vuonna, koska liikenne jakaantuu vain muutamalle päivälle.

STT