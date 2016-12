Saara! Saara! Saara! Saara! Yleisö mylvi ja odotti malttamattomana Saara Aallon saapumista lavalle Tuomiokirkon portaille.

Britannian The X Factor -finalistin lyhyt Helsingin-vierailu sai Senaatintorin aivan täyteen ihmisiä maanantai-iltana.

Mukana esityksessä oli myös Saara Aallon tukijoukkoihin kuuluva Michael Monroe.

– Hän niin ansaitsee tämän, rocktähti hehkutti ennen Aallon esitystä.

– Saara ei kykene laulamaan väärää nuottia.

Paikalle saapunut vantaalainen Elias Vanne, 7, kertoi fanittavansa Saara Aaltoa, koska tämä on laulaja. Eliaan äiti Katja Vanne, 34, ilmoitti, että koko perhe on seurannut Saara Aallon matkaa tiiviisti.

– On sairaan hienoa, että joku tavoittelee unelmiaan, Katja Vanne sanoi.

– Tässä illassa on myös kyse siitä, että kyllä me suomalaisetkin osataan, hän jatkoi ja viittasi ihmisten määrään Senaatintorilla.

Aalto saapui valkoisessa mekossaan kirkon portaiden juureen hevosvankkurikyydillä pian puoli kahdeksan jälkeen ja halasi joulupukkia. Hän tervehti faneja kävellessään kohti esiintymispaikkaa.

Mikrofoniin Aalto tarttui hieman ennen kahdeksaan.

– Hei Suomi! Aalto tervehti.

Hän aloitti Frozenista tutulla Let it go -biisillä. Esityksen aikana ilotulitusraketit räjähtivät taustalla.

Ennen seuraavaa biisiä Saara Aalto kertoi, että hänellä on ollut aina unelmana viedä suomalaista eksotiikkaa ulkomaille.

Biisi, jonka Aalto esitteli, oli Sian Chandelier, jolla Aallon matka X Factorissa alkoi.

– En olisi villeimmissä unelmissanikaan uskonut, että teitä tulee tänne näin paljon, Aalto sanoi.

Kolmannen biisin Aalto esitteli tärkeänä biisinä.

– Sä voit olla onnellinen vain silloin, kun sä teet niin kuin sydän sanoo, Aalto sanoi.

– Mä olen päässyt nyt tähän, Aalto sanoi.

Kolmas biisi oli No fear. Aalto kehotti ihmisiä nostamaan kännykät käteen, ja Senaatintorista tuli hetkeksi valomeri.

Neljäntenä Aalto esitti Abban Winner Takes it All -kappaleen. Jälleen yleisön nosti ilmaan puhelimensa.

Esitys päättyi näyttävään ilotulitukseen.

– Hyvä Suomi! Hyvää itsenäisyyspäivää! Aalto toivotti.

Sitten Saara Aalto otti itsestään ja yleisöstään yhteisselfien.

LAURA MYLLYMÄKI, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA