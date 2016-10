Markus Aalto on soittanut eri kokoonpanoissa teini-ikäisestä asti. Saaran sisko Suvi on nähty Saaran tavoin The Voice of Finlandissa, ja myös veli harrastaa musiikkia.

Musiikkialaa monelta puolelta nähneet vanhemmat suhtautuvat tv-kilpailuihin niin, että ne ovat artistille yksi mahdollinen tapa saada tarvittavaa näkyvyyttä. Voitto ei välttämättä takaa mitään – eikä toisaalta sekään, jos ei voita.

Vaikka Aalloilla onkin aina opetettu, että jalat on pidettävä maassa, Saaran jo tähän mennessä X Factorissa saavuttama menestys on vanhempien mielestä "hurja juttu".

– Saara saa nyt käyttää hyväksi kaikkea sitä kokemusta, jonka hän on kerännyt, Taina Aalto sanoo.

Saara Aallon julkisuudessa saama palaute ei ole ollut yksinomaan positiivista. X Factorissa menestymisestäkin on usein kirjoitettu negatiivinen kärki edellä.

Aallot suhtautuvat siihenkin rauhallisesti: nykymaailmassa se vain on sellaista.

– Kun Teemu Selänne meni NHL:ään, kuului sellaisia kommentteja, että eihän se osaa edes pelata, Markus Aalto kuittaa.

Nipin napin kolmikymppisen Saara Aallon tapauksessa 30 vuoden musiikkiurasta puhuminen ei ole liioiteltua. Taina Aalto toimi Saaraa odottaessaan musiikinopettajana ja teki samalla klassisen laulajan tutkintoa. Pienenä tyttö istui äitinsä sylissä tämän soittaessa pianoa ja piti käsiään äidin käsien päällä. Laulua rupesi tulemaan ennen kuin puhetta, ja kappaleiden teon Saara Aalto aloitti viisivuotiaana.

Suurelle yleisölle Saara Aalto tuli tutuksi vuoden 2007 Talent Suomi -kilpailusta, jossa hän sijoittui kolmen parhaan joukkoon. Vuoden 2012 The Voice of Finlandissa Aalto tuli toiseksi. Euroviisuedustajuudesta hän on kilpaillut useita kertoja.

Vanhemmille ei siis ollut suurikaan ihmetyksen aihe, kun selvisi, että tytär aikoi osallistua Britannian X Factoriin.

– Ajattelin, että voipihan tuolla käydä, Markus Aalto sanoo.

Tiedossa oli, että kilpailijoita on lähtövaiheessa tuhansia. Jo se, että Saaran koelaulusta esitettäisiin pätkä televisiossa, tuntui hyvältä saavutukselta.

Nyt Saara on jo edennyt kilpailun livelähetysvaiheeseen.

Lauantaina Aaltojen oli tarkoitus osallistua Oulussa tapahtumaan, jossa soi 60-luvun rokki, ja käydä välillä katsomassa Saaran esiintyminen koneelta. Keskiviikkona kävikin ilmi, että heidät halutaan seuraamaan tyttärensä show’ta paikan päälle.

Viikonloppuna jalat siis irtoavat maasta Lontoon-reissun verran.

HANNA KUONANOJA / LÄNNEN MEDIA