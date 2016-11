Saara Aallon esiintyminen on varmaa ja ammattimaista. Kuva: All Over Press / Syco / Thames / Dymond

Kun tällä viikolla jokainen kisaaja joutuu opettelemaan ja esittämään kaksi kappaletta, Aallolla on selvä etumatka kokemustensa ansiosta.

– Aina kun on vaarassa pudota, pitää esittää toinenkin kappale. Kahden kappaleen opetteleminen ei siis ole ihan hirveä haaste minulle.

Aalto kertoo oppivansa kappaleiden sanat yleensäkin nopeasti. Siitä huolimatta päivät tuppaavat venymään.

– Koreografiat ja kaikki pitää opetella aika nopeassa tahdissa, ja esimerkiksi eilen oli 16 tunnin pituinen päivä. Onneksi olen nyt saanut X Factor -talosta oman huoneen. Pystyn siis oikeasti nukkumaan lyhyetkin yöunet keskeytyksettä.

– Ihminen sitä paitsi jaksaa ihme juttuja, kun on pakko. Kun lauantaina nousee lavalle, adrenaliini vaan tulee, ja sen avulla jaksaakin sitten vaikka mitä, Aalto jatkaa.

Kiirettä kuvaa se, että aikaa puhelinhaastattelulle on kymmenen minuuttia, ja siitä on sovittava tuotantoyhtiön kanssa tarkkaan etukäteen. Seuraavaksi päiväohjelmassa on taas harjoituksia, että esitykset saadaan hiottua lauantaita varten valmiiksi.

Suomalaisen Saara Aallon lisäksi Britannian X Factorissa ovat vielä mukana Matt Terry, Emily Middlemas, Honey G ja 5 After Midnight. Aalto on ihastuttanut erityisesti laajalla äänialallaan ja varmalla esiintymisellään. Hänen valmentajansa ohjelmassa on Sharon Osbourne.

Viime viikolla Aalto selvitti tiensä viiden parhaan joukkoon esittämällä Celine Dionin tunnetuksi tekemän kappaleen My Heart Will Go On. Kappale oli todella vaativa: mahtipontinen balladi, jota on yritetty tulkita monta kertaa, mutta harvoin siinä on onnistuttu. Epäilijät olivat varmoja, että kappalevalinta tukki Aallon tien lopullisesti.

Toisin kävi, ja onnellinen Saara Aalto sai jatkaa kisassa. Tämän viikon kilpailukappaleet on kerrottu kilpailijoille, mutta yleisö saa tietää ne vasta loppuviikolla.

– En nyt oikein voi muuta paljastaa kuin että molemmat olivat tuttuja minulle jo aiemmin, ja toinen on yksi suosikkikappaleistani. Toivoin, että saisin esitellä kaksi täysin erilaista puolta itsestäni, ja niin se menikin. Otan tästä kaiken ilon irti.

Kisan teemoja ovat tähän saakka olleet elokuvamusiikin lisäksi muun muassa disco, diivat ja tyttö- tai poikabändit. Vieläkö Aallolla on takataskussaan jotain, mitä emme ole nähneet?

– Kyllä varmasti on. Haluan aina joka esityksellä näyttää jonkin uuden puolen itsestäni. Tällaista ei ole ennen nähty.

Kilpailijat pidetään koko kisan ajan eristyksissä ulkomaailmalta. Siksi Saara Aalto ei ole omien sanojensa mukaan saanut kunnollista käsitystä siitä, miten iso juttu laulukilpailu Britanniassa on.

– Omiin faneihini pystyn aika hyvin pitämään yhteyttä sosiaalisen median kautta. Tiedän myös, että Lontoon suomalaisella merimieskirkolla seurataan kisaa ja kannustetaan minua.

Kaikki kisaajat asuvat samassa talossa, jossa on heidän lisäkseen muutama työntekijä ja turvamiehiä. Aallon mukaan talossa on hyvä tunnelma.

– Meillä on oma kokki, joka tekee meille kaikki lounaat ja illalliset. Minulle hän tekee kasvisruokaa erikseen, eli kyllä täällä on hyvät oltavat.

Suomessa Aallolla alkaisi nyt joulukiertue yhdessä Teemu Roivaisen kanssa. Hän joutuu jättämään ainakin kiertueen ensimmäiset keikat väliin.

– Yritän päästä Suomeen heti finaalin jälkeen. Vaikka putoaisin, en pääse ennen sitä. Voihan olla myös, että täällä tulee jokin iso juttu, jonka takia en voi tulla joulukiertueelle vielä silloinkaan. Pystyn nyt entistä vähemmän itse päättämään omista menoistani, hän kuvailee.

Entä läheiset Suomessa? Ovatko he tulossa katsomaan Aallon livelähetyksiä lähiaikoina?

– En vielä tiedä. Vanhemmat ainakin tulevat sitten finaaliin, jos sinne asti pääsen.

NADIA PAAVOLA / LÄNNEN MEDIA