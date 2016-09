Sähköinen ylioppilaskoe herättää kysymyksiä tietoturvan pitävyydestä. Ylioppilastutkintolautakunnan projektipäällikkö Matti Lattu sanoo, että sähköisen kokeen tietoturvajärjestelyt ovat tiukempia kuin paperikokeessa.

– Valvojien lisäksi käytössä on myös teknisiä valvontakeinoja.

Kun sähköinen yo-kirjoitus alkaa, kokeen käyttöjärjestelmä käynnistetään ylioppilastutkintolautakunnalta saatavalla usb-tikulla, joka korvaa koneen oman käyttöjärjestelmän kokeen ajaksi. Koneella ei pääse tänä aikana internetiin. Kone on lisäksi yhdistettynä koulun tutkintoverkkoon, joka on suljettu paikallisverkko.

– Kaikki koneella tehtävät asiat tallentuvat palvelimelle serverille. Valvoja voi kokeen aikana tai jälkikäteen katsoa reaaliaikaisista lokitiedoista, jos epäiltyjä vilppejä tai häirintätapauksia ilmenee.

Latun mukaan myös koetehtävien vuotaminen on minimoitu. Salatut tehtäväpaketit ovat rehtorien pankkitunnusten takana.

Tiistaina sähköistä yo-järjestelmää Helsingissä esitellyt Lattu kertoo mielenkiintoisesta tapauksesta, kun lukio-opiskelijat onnistuivat hakkeroitumaan yo-kirjoitusjärjestelmää vastaavaan kurssikoejärjestelmään Abittiin vuosi sitten.

– Opettajat olivat antaneet poikien kokeilla lukiossa, pääsevätkö he näiden rajoitusten yli. Pojat onnistuivat hyödyntämään järjestelmässä ollutta aukkoa koetilanteessa.

Lattu ei suostu tarkentamaan, missä koulussa hakkerointiyritys oli onnistunut. Hänen mukaansa on vain hyvä, että järjestelmien tietoturvaa testataan. Kuka tahansa voi esimerkiksi ladata

kurssikoejärjestelmä Abittin täältä ja testata sen tietoturvaa.

– Aukko on meidän tiedossa. Meillä asiantuntevat ihmiset tekevät töitä, jotta vastaavaa ei tapahtuisi yo-koejärjestelmässä. Projektin tietoturvakonsultoinnista vastaa Silverskin-tietoturvayhtiö, Lattu sanoo.

Koska kyse on sähköisestä maailmasta, koskaan ei voi sanoa, että järjestelmä on täysin murtovarma. Lattu sanookin, että järjestelmän pitävyyttä on mietitty ja suunniteltu pitkään.

– Kyllä me jatkuvasti seuraamme, että meidän ohjelmakehitykseemme ei jäisi aukkoja.

Videolla projektipäällikkö Matti Lattu esittelee sähköisen yo-kirjoitusjärjestelmän.

JUHA VAINIO/LÄNNEN MEDIA