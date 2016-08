Kyselyn perusteella ainoa potentiaalinen Rinteen jatkokauden uhkaaja on sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, jos hän päättää asettua ehdolle. Henkilökohtaisessa suosiossa Lindtman jää kyselyssä kauas Rinteen taakse.

– Tietenkin minua lämmittää se, että näin suuri tuki näyttää olevan aktiiviporukalta, Rinne sanoo Lännen Medialle.

Sdp:n paikallisvaikuttajien enemmistö haluaa kuitenkin, että helmikuun puoluekokouksessa Lahdessa puheenjohtajatarjokkaita on ehdolla enemmän kuin yksi. Kaksi kolmasosaa (66 %) demarivaikuttajista toivoo myös, että Rinne pyrkii jatkokaudelle.

– Oma kantani ehdokkuuteen tulee selväksi marraskuun puoluevaltuuston yhteydessä. Kerron silloin, tavoittelenko uutta kautta puheenjohtajana. Kerron myöskin perusteet sille, tavoittelenko vai enkö ja miksi, Rinne toteaa.

Mistä kyselyn tulos on viesti sinulle puheenjohtajana?

– Minusta kysely osoittaa sen, että kentällä on vankka tuki sdp:n linjalle ja sen eteenpäin viemiselle. Nyt aion keskittyä syksyn aikana ennen puoluevaltuustoa ja senkin jälkeen puoluekokoukseen asti siihen, että sdp:n viesti on kirkas ja sdp:n vaihtoehto on selvä ihmisille.

– Haastamme hallitusta oikealla tavalla niissä paikoissa, joissa hallitusta pitää haastaa, Rinne korostaa.

Missä asioissa haastatte hallitusta?

– Iso asia on sote-ratkaisu, jossa täytyy turvata tavallisen kansalaisen lääkäriin pääsy. Sote-ratkaisua ollaan nyt viemässä ihan väärään suuntaan. Siitä on tulossa iso vääntö. Tämä hallitus on pakkoyhtiöittämisellä pirstaloimassa sote-palvelut ja altistamassa ihmisten palveluita koskevan miljardiluokan kokonaisuuden yksityisen sektorin voitontavoittelulle. Kesän aikana kymmeniä sote-palveluyrityksiä myytiin ulkomaille, mikä kertoo siitä, että tässä on kyse isosta bisneksestä, johon kansainväliset ketjut haluavat tulla mukaan. Sosialidemokraattien vaihtoehto on, että palvelut pysyvät sekä järjestämisen että tuottamisen osalta pääasiassa julkisella sektorilla, jota täydentävät yksityinen ja kolmas sektori. Haluamme, että verorahat käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu eli palveluiden tuottamiseen ja turvaverkkoihin. Niitä ei ole tarkoitettu yksityisten yritysten voittoihin, Rinne linjaa Sdp:n sote-kantoja.

Suurin oppositiopuolue esittää Sote-mallissaan, että "kuntalain pohjalta ja periaatteilta muodostuva aluekunta vastaa perus- ja erityistason palveluiden järjestämisestä ja pääosin myös tuottamisesta" ja että "erityisen vaativan tason palveluiden järjestämisestä viidellä erityisvastuualueella sovitaan aluekuntien kesken".

Rinne huomauttaa myös, että Sdp on juuri julkistanut Lauri Ihalaisen ja Tarja Filatovin laatiman 15 kohdan ohjelman pitkäaikaistyöttömyyden nujertamisesta.

– Täytyy löytää tämän syksyn aikana konkreettisia vastauksia pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden vähentämiseksi. Juhlapuheissa annetut vastaukset eivät enää riitä, vaan tarvitaan konkreettisia toimia, Rinne sanoo.

Sdp:n puolueväki suuntaa viikonloppuna risteilylle. Rinne pitää Itämeren aalloilla linjapuheen.

– Meillä on tulossa asuntopolitiikasta toimenpideohjelma ja kuntien elinkeinopolitiikkaan liittyvä merkittävä avaus syksyn aikana. Näiden asioiden ympärillä askaroin, enkä keskity millään tavalla siihen, mitkä ovat henkilövalinnat puoluekokouksessa, Rinne toteaa.

LAURI NURMI / LÄNNEN MEDIA