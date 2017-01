Keskusrikospoliisi epäilee suojelupoliisin (supo) työntekijän haalineen salaisia tietoja supon järjestelmästä. Miehen tietohaut ovat koskeneet muun muassa vastatiedustelua ja kansainvälistä yhteistyötä. Epäilyjen mukaan mies on myös kerännyt supon asiakirjoja järjestelmästä.

Määräaikaista ex-työntekijää epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja henkilörekisteririkoksesta.

STT:n tietojen mukaan poliisi uskoo, että miehen hakemien salaisten ja arkaluontoisten tietojen paljastuminen voi vahingoittaa Suomen turvallisuutta tai ulkosuhteita. Epäillyt haut ovat sisältäneet myös ulkomaisilta kumppaneilta saatuja tietoja.

Mies on myöntänyt poliisille suorittaneensa hakuja supon järjestelmistä mutta kieltänyt saattaneensa niitä muiden nähtäville. Hän on kertonut halunneensa ymmärtää järjestelmää, koska hänen työnään oli kehittää sitä. Miehen mukaan tiedot eivät ole päätyneet häneltä muille.

STT:n tiedot: Syyksi epäilty miehen kirjaa

Tutkintaosaston päällikkö Heikki Kopperoinen KRP:stä ei halua lähteä arviomaan julkisuudessa, ovatko tiedot päätyneet jonnekin muualle tai mikä on ollut miehen motiivi tietojen keräämiseen.

– Jos suojelupoliisissa on työntekijä, voi jo kuvitella, minkälaiseen tietoon tällaiset henkilöt pääsevät käsiksi, Kopperoinen sanoo.

STT:n tietojen mukaan esitutkinnassa hakujen perusteeksi on epäilty miehen kirjoittamaa kirjaa. Kirjassa käsitellään muun muassa Syyrian aseellista konfliktia, turvapaikanhakijatilannetta ja Isis-terroristijärjestön mediavaikuttamista. Aiheita ovat myös Venäjän ja Kiinan vaikuttaminen, aktiivinen tiedustelutoiminta ja trollaus sekä hybridisodankäynti.

STT:n tietojen mukaan esitutkinnassa ei ole kuitenkaan pystytty varmuudella osoittamaan, että supon tietoja olisi päätynyt epäillyn kirjaan.

– Aikanaan muut tekevät ratkaisun siitä, mikä on ollut motiivi ja tarkoitus ja mitä on tehty. Meillä esitutkinta on loppulausuntovaiheessa, Kopperoinen sanoo.

Epäilty itse on sanonut, että kirjan tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin.

Suposta kerrotaan, että he tekivät asiasta itse tutkintapyynnön poliisille.

STT