– Keskustelukulttuuri on muuttunut niin kovaksi, että se vaikuttaa siihen, uskaltavatko ihmiset laittaa itsensä peliin. Siihen heijastuu myös esimerkiksi USA:n presidentinvaaleista käytävä keskustelu sosiaalisessa mediassa, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman valittaa.

Kristillisdemokraattien vaalislogan kuntavaaleissa on "Inhimillisempi ote". Östmanin mukaan se voisi koskea myös sitä, että poliittiseen keskusteluun perätään nykyistä rakentavampaa otetta toisten haukkumisen sijaan.

Puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan kristillisdemokraatit eivät yleensä rettelöi kunnissa eivätkä venytä istuntoja tahallisesti tai tee tarpeettomia kunnallisvalituksia. Sitä kuntajohtajat ovat kiitelleet.

– Meillä on vastuuntuntoisia ihmisiä. Mutta ehkä juuri se nostaa kynnystä asettua ehdolle, kun nähdään, että ilmapiiri on muuttunut sen tyyppiseksi, että jossain määrin jopa oletetaan, että politiikassa pitää sanoa piikikkäästi. Meidän väessä on paljon sellaisia, jotka eivät halua osallistua sellaiseen, Essayah sanoo.

Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuleva uudistus mietityttää ehdokkuutta harkitsevia, sillä tehtävät siirtyvät vuoden 2019 alusta kunnilta maakuntien vastuulle. Se näkyy niissä puheluissa, joissa Essayah taivuttelee ihmisiä ehdolle.

– Kuntien tulevista tehtävistä on suurta epätietoisuutta. Kun aikaisemmissa kuntavaaleissa soittelin ehdokkaita, ihmiset lähtivät ennakkoluulottomasti mukaan. Nyt tuntuu siltä, että saman ihmisen kanssa pitää käydä kaksi tai kolme keskustelua. Ihmiset ovat tosi harkitsevia loppuun saakka, ennen kuin päättävät lähteä ehdokkaaksi.

Kristillisdemokraattien tavoitteena on kerätä huhtikuun kuntavaaleihin 2 000 ehdokasta, kun viimeksi heitä oli 1 870. Nyt, kun ehdokashankinnalla on vielä kuukauden loppukiri edessä, kasassa on 1 300 ehdokasta.

Essayahin vaalitavoitteena on puolueen historian paras kuntavaalitulos. Vuonna 2012 puolue sai 3,7 prosentin ja vuoden 2008 vaaleissa 4,2 prosentin kannatuksen.

Kaikissa kunnissa kristillisdemokraateilla ei ole ollut ehdokkaita. Aukkoja on eniten ollut Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

– Siellä kaikki muut paitsi keskusta ovat vaikeuksissa. Silloin joutuu miettimään, kannattaako lähteä hankkimaan yhtä tai kahta ehdokasta. Ainoa vaihtoehto saada ehdokas läpi voi olla vaaliliitto, Essayah sanoo.

Vaaliliittoja kristillisdemokraatit ovat nyt solmineet keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten sekä joissakin kunnissa yhteislistojen kanssa.

Aki Taponen / lännen media