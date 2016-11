Johtaja Eija Pelkonen Fimeasta kertoo, että apteekkarin kanssa on oltu yhteydessä ja apteekkari on ilmoittanut pitävänsä apteekin suljettuna. Pelkosen mukaan Fimeasta etsitään keinot pitää apteekki suljettuna tarvittaessa myös pakolla.

– Meidän näkemys on, että Renkomäen apteekin on parasta pysyä kiinni. Renkomäessä asuvilla on parin-kolmen kilometrin säteellä kaksi muuta apteekkia, joten lääkkeiden turvallinen saanti on heille mielestämme turvattu, Pelkonen sanoo.

STT ei ole tavoittanut Renkomäen apteekkaria. Hänellä on torstaihin asti aikaa toimittaa Fimealle vastaus apteekkiluvan peruuttamisvaatimuksesta. Päätös luvasta voidaan tehdä, vaikka apteekkari ei vastaisi.

Jos lupa perutaan, nykyinen apteekkari ei voi jatkaa apteekin pitämistä. Apteekki sulkeutuu lopullisesti päätöksen jälkeen, ellei sille löydy väliaikaista hoitajaa.

Poliisi aloittaa kuulustelut

Fimea antoi Renkomäen apteekkarille varoituksen syyskuussa. Apteekkiin on tehty tänä vuonna kolme tarkastusta, joissa löydettiin esimerkiksi kymmeniä irrallisia lääkeliuskoja, yksittäisiä injektiolääkeruiskuja ja avoimia lääkepakkauksia. Toisaalta apteekissa ei ole ollut tarpeeksi lääkkeitä tavanomaisiin asiakkaiden tarpeisiin.

Myös poliisi on aloittanut esitutkinnan apteekin toiminnasta. Tutkintailmoitus on kirjattu epäillyistä lääkerikoksesta ja väärennyksestä. Poliisin mukaan apteekin toiminnassa on ollut epäselvyyksiä muun muassa lääkkeiden toimittamisessa asiakkaille ja lääkevaihdossa. Lisäksi epäillään, että lääketoimitustietoja olisi väärennetty.

Poliisi kuulee apteekkaria ja apteekin henkilökuntaa tämän ja ensi viikon aikana.

