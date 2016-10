– Oltiin kaikki siinä uskossa, että tämä oli säätiö. Se ei ollutkaan, vaan kyseessä oli rehtorin totaalisessa hallinnassa oleva lahjoitusrahasto.

Jälkeenpäin kävi ilmi, että kaikki tilien käyttöoikeudet olivat rehtorilla. Käytännössä rahat olivat koulun hallinnoimia rahoja, joista kukaan ei tiennyt. Fredrikssonin mukaan lahjoitusrahaston varojen käyttötarkoituksen määrittelevät ainakin suurelta osin testamentit. Fredriksson muistelee, että ainakin suurimmassa osassa käyttötarkoitukseksi määritellään stipendien jako.

– Kyseessä on vanha lahjoitusrahasto, jonka pääoma on ilmeisesti noin miljoonan luokkaa. Normaalisti lahjoitusrahastoille on nimetty valvoja, mutta tällä ei sellaista ollut, Fredriksson keroo.

Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion Juha Valtakorven epäillään kavaltaneen rahastosta noin 450 000 euroa vuosina 2004–2014. Rehtoria syytetään törkeästä kavalluksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Rehtori on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta pidätti keväällä 2014 rehtorin virantoimituksesta jutun tutkinnan ja mahdollisen oikeudenkäynnin ajaksi.

Flyygeli herätti epäilykset

Koululle hankittu flyygeli herätti Fredrikssonin mukaan epäilykset. Rehtori oli hankkinut koululle flyygelin, jolle ei löytynyt selitystä ja jota ei löytynyt kirjanpidosta.

– Pyysimme sitten sisäinen tarkastuksen tutkimaan asiaa ja sisäinen tarkastus alkoi löytää epäiltyjä väärinkäytöksiä, Fredriksson sanoi.

Flyygelin hinta oli sisäisen tarkastuksen selvityksen mukaan 30 000 euroa. Samalla heräsi muun muassa epäily, että Valtakorpi olisi siirtänyt varoja henkilökohtaiselle tililleen noin 250 000 euroa.

Fredrikssonin mukaan rahasto on muutenkin täysin poikkeuksellinen. Hänen mukaansa rahastosta on jaettu tuhansien eurojen stipendejä muun muassa koulun entisille oppilaille, jotka ovat korkeakouluissa.

– Normaalisti lukioissa koulun hallinnoimista rahastoista jaettavat stipendit ovat satasten luokkaa, Fredriksson kertoo.

Koulussa on Fredrikssonin mukaan jaettu keväisin joitakin kymmeniä tuhansia kun ne muilla kouluilla saattavat olla yhteensä muutama tuhat euroa.

