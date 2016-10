Pekka Haavisto on Euroopan rauhaninstituutin (EIP) tuore puheenjohtaja. KUVA: Mauri Ratilainen

– Suomelle tämä on näköalapaikka, Haavisto hehkuttaa.

Reissaaminen EIP:n päämajaan Brysseliin tietää Haavistolle lisää pitkiä työpäiviä. Ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana toimiva Haavisto uskoo pärjäävänsä tehostamalla ajankäyttöään.

– Brysselissä joudun ramppaamaan, mutta yritän käyttää hyväkseni eduskunnan tauot ja välipäivät. Välillä kesä- ja talvilomatkin kuluvat rauhantehtävissä. Viime kesänä vietin paljon aikaa Afrikan sarvessa. Seuraavaa rauhanvälitykseen liittyvää matkaa valmistelen sinne tammikuuksi, Haavisto kertoo.

Valtiomiehen ja rauhanvälittäjän yhdistelmärooli on maailmalla ja Suomessa harvinainen.

– Aiemmin Suomessa oli melkein perinne, että pelkästään ulkoasiainvaliokunnassa istuminen johti eduskunnasta putoamiseen, tai ainakin riskirajoille. Kansanedustajien piirissä liikkuu urbaanilegenda, että mitä enemmän on mukana kansainvälisten järjestöjen tehtävissä, sitä vaikeampi on uusia kansanedustajapaikkaansa. Se on muuttunut, Haavisto sanoo.

Tavallisesti rauhanvälitys on diplomaattien heiniä. Haavisto arvioi erottuvansa heistä käytännöllisyydellään.

– Itselleni on etua esimerkiksi käytännön vaalityön tuntemisesta. Siitä diplomaatit eivät tiedä mitään. Kantapään kautta opittu tieto tuo uskottavuutta. Sitä voi hyödyntää myös rauhantyössä.

Johanna Jurkka / Lännen Media