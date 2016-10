Helsingin Sanomat uutisoi viikonloppuna, että "lelusalakuljettajana" tunnetulla Adhamilla on kytköksiä jihadistiryhmiin. Adham on kiistänyt yhteydet. Adham on saanut julkisuutta, sillä hän on käynyt Syyrian Aleppossa ja muun muassa vienyt lapsille leluja.

Helsingin Sanomien haastattelemien Lähi-idän tutkimuksen professorin Hannu Juusolan ja Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan Rami Adham liikkuu islamistisissa piireissä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ei suoraan kommentoi sitä, miten Adhamin tapaus on vaikuttanut SDP:n maineeseen.

– Totean vain, että SDP:n osalta asia on loppuun käsitelty, Rinne kommentoi Lännen Medialle.

– Sdp on kansaliike. Meillehän hakeutuu ihmisiä jäseniksi. Ei meillä ole tarvetta etukäteen kenenkään taustoja tonkia sillä tavalla.

Rinne kertoo, että Adham on keskustellut tänään maanantaina SDP:n puoluesihteeri Reijo Paanasen kanssa.

– Keskustelemme siitä, mikä tässä mahtaa olla totta ja mikä on tarua, Paananen totesi aiemmin maanantaina Lännen Medialle.

Rinteen mukaan Adhamin tapaus ei vaikuta SDP:n tapaan suhtautua uusiin jäseniin.

– Sitten kun tulee tällaisia tilanteita niin arvioidaan uudelleen, Rinne kommentoi.

– Me jatkamme tällä tavalla, että puolueeseen voi kansanliikkeenä liittyä.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA