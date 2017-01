Pohjanmaan käräjäoikeudessa syytetään tamperelaista 27-vuotiasta naista, serbialaista 53-vuotiasta miestä ja kosovolaista 44-vuotiasta miestä laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan he ovat yhdessä tuoneet Suomeen nuoren kosovolaismiehen antamalla viranomaisille merkityksellisen harhaanjohtavaa tietoa.

Syyttäjä vaatii naiselle ja 44-vuotiaalle kosovolaismiehelle puolen vuoden ehdollista vankeusrangaistusta ja teon "pääpromoottorina" pitämälleen serbialaismiehelle kahdeksan kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta. Lisäksi syyttäjä vaatii naisen menettämään valtiolle 3 000 euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä.

Kaikki alkoi vuoden 2013 alussa. Syyttäjän mukaan serbialaismies otti yhteyttä tamperelaisnaiseen ja sopi tämän kanssa valeavioliiton solmimisesta valitsemansa kosovolaismiehen kanssa. Tarkoitus oli saada kyseiselle henkilölle oleskelulupa Suomesta.

Kaksikko sopi, että nainen saa järjestelyistä 10 000 euron palkkion. Nainen myös lupasi pysyä avioliitossa niin kauan, kunnes aviomies saisi pysyvän oleskeluluvan.

Järjestely oli kuivua kasaan heti alussa, kun serbialaismies valitsi sulhasehdokkaaksi oman sukulaismiehensä, jolla oli maahantulokielto koko Schengen-alueella. Tässä vaiheessa kuvaan astui syyttäjän mukaan 44-vuotias kosovolaismies, jolta serbialaismies tiedusteli sopivaa aviomiesehdokasta. Kosovolaismies ehdotti uudeksi aviomieheksi vaimonsa 24-vuotiasta sukulaismiestä. Tämän jälkeen serbialaismies hoiti syyttäjän mukaan valeparin ensiesittelyn.

Parin ensimmäinen keskustelu käytiin Facebookissa helmikuun lopussa 2014. Tästä viikon päästä nainen pakkasi jo laukkunsa, lensi Kosovoon ja meni maaliskuun alussa naimisiin 24-vuotiaan kanssa. Kosovossa nainen sai aviomiehensä perheeltä syyttäjän mukaan 2 000 euron osan sovitusta palkkiosta.

Nainen palasi Suomeen, ja aviomies jätti heti huhtikuun alussa oleskelulupahakemuksen Suomen Kosovon suurlähetystöön. Hakemukseen liitettiin valheellinen selvitys, jonka mukaan parin oli muun muassa tarkoitus asua yhdessä Suomessa.

Syyttäjä katsoo, että tekopaikkana on käytetty Kosovon lisäksi Vaasaa, jossa 44-vuotias kosovolaismies on yksinomaan vaikuttanut. Hän on ryhtynyt Vaasassa hoitamaan valeparin välisiä asioita ja järjestänyt syyttäjän mukaan aviomiehelle asunnon sekä sopinut palkkionmaksusta kahteen eri kertaan. Nainen saikin vielä Suomessa 1 000 euron summan, mutta loput 7 000 euroa sovittiin maksettavaksi, kun aviomiehen seuraavat oleskeluluvat heltiäisivät.

Oikeudessa nainen myönsi asianajajansa suulla tekonsa kokonaisuudessaan ja kertoi katuvansa sitä. Pari ei missään vaiheessa asunut yhdessä. Asianajajan mukaan naisen kohdalla kyseessä oli "uniikki hölmöily", joka ei tulisi koskaan toistumaan.

Sekä serbialaismies että kosovolaismies kiistivät syytteensä täysin. Serbialaismies kertoi asianajajansa välityksellä, ettei ole koskaan ehdottanut avioliittoa naisen ja sukulaismiehensä välityksellä saatikka maininnut mitään rahapalkkioista. Kosovolaismies puolestaan kertoi vain auttaneensa vaimonsa sukulaismiestä Vaasassa kulttuuriinsa kuuluvalla tavalla, kuten yhteisillä kahvihetkillä ja lahjoittamalla tälle television.

Tapauksessa epäiltiin myös tamperelaisnaisen isäpuolta, mutta syyttäjä teki hänen kohdallaan syyttämättäjättämispäätöksen. Oikeudessa serbialaismies kertoi tunteneensa naisen isäpuolen kymmenen vuoden ajan, sillä tämä on hänen yrityksessään työntekijänä. Isäpuolta kuultiin oikeudessa todistajana.

Tuomio jutussa annetaan 26. tammikuuta.

JENNI MÄKELÄ