Tämä on erinomainen asia myös logistiikan kannalta, painottaa ylioppilastutkintolautakunnan johtaja, pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä.

Tiistaina Helsingissä pidetyssä sähköisen ylioppilaskokeen esittelytilaisuudessa puhunut Vähähyyppä näytti pysäyttävän kuvan siitä, millainen urakka ylioppilaskirjoitusten paperien toimittaminen lukioihin oikein on.

– Tässä on kuva meidän postihuoneesta tältä aamulta. Lienee aika selvää, miksi tällainen hanke on alun perin järjestetty, Vähähyyppä sanoo kuvasta, jossa näkyy useita rullakollisia pahvilaatikoita, jotka sisältävät tuhansia kiloja ylioppilaskirjoitusmateriaalia.

– Meiltä ylioppilastutkintolautakunnasta lähtee vuosittain noin 20 tuhatta lähetystä vuosittain ja saman verran tulee takaisin, kun materiaali tulee tänne tarkastettavaksi. Tämä on massiivinen operaatio ja kaiken täytyy käydä kellontarkasti. Tämä takia haluamme sähköiset kokeet, Vähähyyppä sanoo.

Tulevina vuosina paperirumba lakkaa lähes täysin, kun kirjoitukset muuttuvat sähköisiksi asteittain. Nyt syksyllä ylioppilaskoe suoritetaan sähköisenä maantieteessä, saksassa (pitkä ja lyhyt) sekä filosofiassa. Näitä aineita kirjoittaa 3 078 lukiolaista.

Keväällä 2019 kaikkien aineiden kirjoitukset on muutettu sähköisiksi.

Vähähyyppä painottaa myös pedagogista puolta, sillä sähköinen ylioppilaskoe mahdollista muun muassa liikkuvan kuvan ja sähköisten karttojen käytön ylioppilaskokeissa.

– Myös tehtäviin vastaaminen helpottuu. Kaikki tiedätte, että prosessikirjoittaminen ei ole järkevää kynällä vaan näppäimistöllä.

Jokaisella ylioppilaskokeeseen osallistuvalla täytyy olla toimiva tietokone. Kokelas voi käyttää omaa, lainattua tai koulun konetta. Koulut varaavat sähköisiä ylioppilaskokeita varten myös varakoneita, jos joihinkin koneisiin tulee kirjoitusten aikana ongelmia.

Koetilanteessa opiskelijan käytössä olevaan koneeseen liitetään ylioppilastutkintolautakunnalta saatu usb-tikku, jolta koneelle asentuvat kokeeseen tarvittavat ohjelmat. Vilppi on vaikeampaa, kun ylioppilaskokeeseen osallistuvan koneessa tapahtuvaa toimintaa seurataan teknisillä valvontakeinoilla.

Itse sähköisen koejärjestelmän lisäksi sähköinen ylioppilastutkinto sisältää kaksi muutakin tärkeää uudistusta: Ylioppilastutkintorekisteri, johon kaikkien ylioppilaaksi kirjoittaneiden tiedot tallennetaan muuttuu myös sähköiseksi.

– Jatkossa kaikki sähköiset suoritukset jäävät rekisteriin. Aiemmin paperimassasta on voitu säilyttää vain noin yksi prosentti, kun meille tulee rekkakuormallinen materiaalia per tutkintokerta. Sähköisessä rekisterissä kaikki materiaali on säilössä käytännössä ikuisesti.

Kolmas tärkeä uudistus on sähköinen asiointi. Lukihäiriöhakemukset, valitukset ja tutkinnon mitätöintihakemukset voi jatkossa tehdä sähköisesti.

