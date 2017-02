Niinistön mukaan kyse on uutisankasta ja se on tulkittu Venäjän mediassa niin, että venäläisiä sorretaan Suomessa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI \

Puolustusvoimat vaatii Yleä oikaisemaan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia koskevaa uutisointia. Puolustusvoimien mukaan Yle on vahingoittanut Puolustusvoimien mainetta uutisoinnilla, joka sen mukaan on virheellistä ja harhaanjohtavaa.

Puolustusvoimien viestintäjohtaja, kommodori Jan Engström sanoo, että Puolustusvoimat vaatii oikaisua muun muassa väitteeseen, jonka mukaan Puolustusvoimissa olisi otettu käyttöön omat toimintatavat eikä jääty odottamaan lakimuutosta.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen vahvistaa, että oikaisuvaatimus on vastaanotettu ja Yle käsittelee sen rauhassa normaalin prosessin mukaisesti.

– Tämä on aika yksityiskohtainen oikaisuvaatimus ja me käsittelemme sen kaikessa rauhassa.

Venäläinen sanoo, ettei kommentoi keskeneräistä asiaa enempää.

Yle kertoi eilen, ettei Puolustusvoimat ole viime aikoina ottanut töihin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia. Lisäksi Ylen mukaan varusmiespalvelukseen tulevien Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten koulutusta rajoitetaan.

Puolustusvoimien tiedotteessa sanotaan, että jos joku Puolustusvoimissa olisi antanut Ylen kertoman ohjeen, hän on ylittänyt toimivaltuutensa. Tässä tapauksessa asia selvitetään, tiedotteessa todetaan.

Jussi Niinistö: Vahinkoa suhteille

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan Yleisradio on aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteille väitteillä kaksoiskansalaisten kohtelusta. Niinistön mukaan kyse on uutisankasta ja se on tulkittu Venäjän mediassa niin, että venäläisiä sorretaan Suomessa.

– Ihan samaan tapaan kuin lapsikaappausuutisia on käytetty Venäjällä Yle on tätä uutisankkaansa käyttämällä aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteisiin, Niinistö sanoi eduskunnassa STT:lle.

Hän peräänkuuluttaa Ylen vastuuta tiedonjulkistuksessa.

– Yle antaa uutisen, että Suomessa salaa sorsitaan venäläisiä armeijassa. Miltä se vaikkapa venäläisestä kuulostaa? Onko se hyvä? Se ei ole totta. Suomessa kohdellaan varusmiehiä yhtäläisesti.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ei usko, että Ylen uutinen olisi aiheuttanut suurta vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteisiin.

Puolustusministeriöltä täydentävä lakihanke

Niinistö sanoi eilen Ylelle, että aikoo laittaa vireille lakihankkeen, jolla kaksoiskansalaisten pääsy sotilasvirkoihin voitaisiin estää.

Ministeri sanoo STT:lle, että kyse olisi valtiovarainministeriön vireillä olevaa lakiesitystä täydentävästä lakihankkeesta.

– Tässä on kyse Puolustusvoimista ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annettujen lakien tarkistamisesta.

Valtiovarainministeriössä valmistellaan lakiesitystä, jonka tarkoitus olisi rajoittaa kaksoiskansalaisten pääsyä tiettyihin valtion virkoihin.

Sisäministeriö puolestaan alkaa valmistella lakia, jonka tarkoituksena on estää kaksoiskansalaisten pääsy Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin ja niihin johtaviin opintoihin, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan.

Helsingin Sanomat kertoi illalla, että kaksoiskansalaisten pääsyä valtion virkoihin rajoittava lakimuutos menee uusiksi

Valtiovarainministeriön hallitusneuvos Kirsi Äijälä sanoo HS:lle, että lakiluonnoksen lausunnoista tullut palaute vaikutti siihen, että esitys täytyy kirjoittaa uudestaan. Äijälän mukaan kategorisessa virkakiellossa on muun muassa perustuslaillisia ongelmia.

STT