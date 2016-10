Rikoslaissa on rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriaisen mukaan korjattavaa. Laista puuttuvat hänen mukaansa osuvat työkalut Oulun insestitapauksen kaltaisten seksuaalirikosten rankaisemiseksi.

51-vuotias mies tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen tyttärensä törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hyväksikäyttö kesti jopa yhdeksän vuotta.

– Lainsäädäntömme ei rikoslain kokonaisuudistuksen jälkeen ota huomioon jatketun rikoksen mahdollisuutta, jollaisesta tässäkin tapauksessa on kyse. Törkeän seksuaalirikoksen lisäksi ihmistä orjuutettiin ja alistettiin, Utriainen toteaa.

Oulun tapauksessa Utriaisen mukaan ongelmallista on myös se, että katsotaanko hyväksikäyttö yhdeksi, jatketuksi teoksi vai useammaksi teoksi.

– Jos se olisi tulkittu useammaksi teoksi, maksimirangaistus olisi 13 vuotta.

Lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusasteikko on 1–10 vuotta. Kun rikokselle mitataan rangaistusta, otetaan huomioon rikoksentekijän ja uhrin suhteen läheisyys ja luottamuksellisuus sekä teon laatu. Merkitystä on myös hyväksikäyttötapojen ja -kertojen tekotavoilla sekä hyväksikäytön ajanjakson pituudella.

Utriainen katsoo, että yksi ongelma rangaistuksen määrittelyssä on, että Suomen mittapuussa ole juuri vertailukohtia.

– Suomessa seksuaalirikosten rangaistusasteikot ovat tavattoman matalia. Lisäksi päätöksiä tehdessä on tukeuduttu määrällisiin, ei laadullisiin rikostilastoihin. Oikeudenkäynnit ovat usein salaisia, joten ei tiedetä minkä tyyppisiä tapaukset tilastoissa itse asiassa ovat.

Utriaisen mielestä on hyvä asia, että seksuaalirikosten oikeutta käydään avoimin ovin. Seksuaalirikoksiin liittyy hänen mukaansa mystiikkaa tai häpeää, ja avoimet käsittelyt lisäävät tietoa.

– Todellisuus on usein mielikuvitusta karmeampaa. Olisi hyvä, että ihmisille valkenisi millaisia tekoja maailmassa tapahtuu. Oulun tapauskin menee useimpien ihmisten mielikuvituksen ulkopuolelle. Tuskin viranomaisetkaan ovat edes osanneet ajatella, että tällaista voisi tapahtua.

Hän muistuttaa, että seksuaalirikokset ovat törkeysasteeltaan hyvin erilaisia, keskivertoja ei juuri ole. Pykälä on silti sama, vaikka teot voivat olla erilaisia.

– Oulun käräjäoikeuden tuomio osoittaa, että suunta on oikea eli tuomiot ovat eriytymässä. Tuomiossa ei tuijotettu keskiarvoja, ja syyttäjän vaatiman kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksen määrääminen osoittaa rohkeutta. Seksuaalirikoksissa on ääripäitä, joille on oltava omat rangaistuksensa.

Oululaisuhrin 45 000 euron korvaukseen henkisistä ja ruumiillisista kärsimyksistä Utriainen ottaa kantaa kysymällä.

– Miten voi suhteuttaa hinnan kärsimykselle lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä? Suhteuttamalla prostituoitujen palkkioihin?

Uhrin korvaukset ovat Utriaisen mukaan yleensä ottaen Suomessa aika matalia.

