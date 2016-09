Presidentti Sauli Niinistö pitää Venäjän ja Naton lähentymistä hyvänä asiana. Niinistö kirjoittaa blogissaan, että on kaikkien etu, jos turvallisuutta lisäävistä toimista syntyy yhteistä näkemystä Naton ja Venäjän kesken.

Nato ja Venäjä ovat Niinistön mukaan jatkaneet kuluvalla viikolla vuoropuheluaan, joka lähti liikkeelle lentoturvallisuuden takaamisesta Itämerellä. Hän sanoo, että kumpikin osapuoli on ilmeisesti laajentamassa keskustelua yleisempiin turvallisuuskysymyksiin. Niinistön mielestä jo keskustelun käyminen on myönteistä.

– Erityisesti huolta Suomessa on kannettu Itämeren lentoturvallisuudesta, ja oma käsitykseni on, että pienikin askel turvan lisäämiseksi on positiivinen, Niinistö kirjoittaa.

Presidentti jatkaa, että Venäjän aktiivisuus herätti Suomessa myös epäluuloja motiiveista. Nato näyttää kuitenkin vihreää valoa vuoropuhelulle. Hän sanoo sotilasliiton olleen aktiivinen myös Suomen suuntaan.

– Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg informoi minua torstaina tarkkaan tämän hetkisestä tilanteesta.

Nato ja Venäjä keskustelivat torstaina Brysselissä riskien vähentämisestä ja avoimuuden lisäämisestä suhteissaan. Tapaamiseen osallistuivat Naton apulaispääsihteeri Alexander Versbow ja Venäjän Nato-lähettiläs Alexander Grushko. Stoltenbergin on puolestaan tarkoitus tavata Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov alkavan YK-viikon aikana New Yorkissa.

Nato kertoo olevansa valmis pitämään yllä neuvotteluyhteyttä Venäjän kanssa, mutta käytännön yhteistyö pysyy edelleen keskeytyksissä. Syynä ovat Venäjän aggressiiviset toimet Ukrainassa.

Transponderi-asia etenee

Niinistö kertoo nähneensä hiljattain myös pari mielenkiintoista pienempää uutista. Virolaisen Postimees-sanomalehden haastattelema nimellään esiintynyt virolainen sotilashenkilö kertoi, että Venäjä oli heti heinäkuun alusta muuttanut käyttäytymistään niin, että sen sotilaskuljetuskoneet alkoivat käyttää tunnistetietoja lähettäviä transpondereita.

Venäläinen Izvestija puolestaan kirjoitti nimeltä mainitsemattoman amerikkalaisupseerin todenneen, että amerikkalaiskoneet käyttävät transpondereita Itämerellä.

Niinistö ehdotti heinäkuussa, että Itämerellä lentävien venäläiskoneiden kanssa tulisi sopia transpondereiden käytöstä. Venäläiskoneiden lentäminen ilman transpondereita on nostanut huolta lentoturvallisuudesta.

– Kun virolaislehti lausuu venäläisistä ja venäläislehti amerikkalaisista jotain myönteistä, niin kaipa jutuissa sitten jotain perää on. Miniatyyriaskelia nuo ovat, mutta oikean suuntaisia, Niinistö kirjoitti.

STT