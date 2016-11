Niinistö on parhaillaan vierailulla Brysselissä. Lehtikuva / handout / Kaisa Arkkila

Trump on vaalikampanjansa aikana puhunut ihailevasti Putinista ja sanonut pyrkivänsä vuoropuheluun Venäjän kanssa. Niinistön mukaan Trump voi tarjota Putinille mahdollisuuden profiloida itsensä johtajaksi Yhdysvaltain presidentin rinnalle.

– Luulen, että se on sellainen ajattelu, joka kyllä lämmittää siellä Moskovassa näin talvellakin. Venäjällä on tämä kunnian tunto aika iso asia, Niinistö sanoi Brysselin-vierailullaan.

Putin totesi Trumpille suunnatussa onnitteluviestissään, että Venäjä on valmis Yhdysvaltain kanssa tasavertaiseen dialogiin, joka perustuu toisen kunnioittamiseen.

– Saattaa olla, että tässä tarjoutuu mahdollisuus tasavertaiseen keskusteluun ylipäätään ongelmista, Niinistö pohti.

Presidentti myöntää, että kaikki on vielä arvailujen varassa ja mahdolliseen liennytykseen Syyriassa liittyy myös ongelmia.

– Tietysti vaarana on se, että Venäjä sitten vahvistaa asemaansa siellä sellaiseksi ennen (Trumpin virkaanastumista), että se on riittävä heidän tavoitteille. Se on helposti veren vuodattamista.

Lännessä on arvioitu, että Venäjä pyrkii vahvistamaan asemiaan pommittamalla Aleppon kaupungin maan tasalle ennen kuin Trumpin kausi tammikuussa alkaa.

Trumpin voitto on herättänyt Euroopassa huolia myös siitä, että Yhdysvallat neuvottelee vastedes Venäjän kanssa sopimuksia itsekkäistä lähtökohdista ja pienten maiden yli.

Soini: Annetaan Trumpin näyttää kykynsä

Ulkoministeri Timo Soinin (ps.) mielestäTrumpin pitää saada näyttää kykynsä.

Soini kehotti eduskunnan kyselytunnilla kaikkia varovaisuuteen Trumpin arvioinnin suhteen. Soinin mukaan ei ole viisasta lähteä tuomitsemaan jonkin maan demokraattisesti valittua presidenttiä, ennen kuin hän on ollut päivääkään virassaan.

Kyselytunnilla esitettiin huolestuneita puheenvuoroja, miten Trumpin valinta vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja EU:n sekä Yhdysvaltojen väliseen kauppapolitiikkaan.

