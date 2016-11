– En usko, että tästä seuraa mitään järisyttävää uutta sen enempää globaalisti kuin Itämerenkään kohdalla, Niinistö sanoi Naton päämajassa Brysselissä.

– Nato ja Naton jäsenyys eivät riipu vain yhdestä persoonasta, vaikka kyse olisi Yhdysvaltain presidentistä. Sillä ei ole vaikutusta Suomessa, uskon näin, hän vastasi Wall Street Journal -lehden esittämään kysymykseen.

Niinistö luonnehti Trumpin aamuista puhetta "rauhoittavaksi sanomaksi".

– Se ei tietenkään sytytä (kannattajissa) välittömiä tunteita ja reaktioita samalla tavalla. Parempi ehkä vain kuunnella häntä ja katsoa, miten tilanne kehittyy.

Niinistö sanoo seuranneensa tiiviisti yön jännitysnäytelmää ja nukkuneensa vain tunnin verran, silloinkin vaaliunta nähden.

– Tiesin, että jään koukkuun heti, jos alkaa tulla käänteitä, hän kommentoi suomalaismedialle.

Niinistö pitää myönteisenä, että Trump on korostanut keskusteluyhteyden merkitystä Venäjän kanssa. Yhdysvaltain ja Venäjän välinen vuoropuhelu on tähänkin asti ollut keskeisessä roolissa sekä Ukrainan että Syyrian sotien ratkaisuyrityksissä.

Pitävätkö Naton turvatakuut?

Niinistö ei halua arvioida, miten Trumpin valinta vaikuttaa Naton turvatakuiden pitävyyteen. Trump on antanut ymmärtää, että turvatakuut ovat ehdollisia ja ne edellyttävät, että Euroopan liittolaiset satsaavat riittävästi omaan puolustukseen.

Niinistön mielestä Euroopan maiden olisi hyvä herätä muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen ja ottaa enemmän vastuuta turvallisuudestaan. Suomi on presidentin mielestä toiminut näin.

Trumpin kommentit Naton turvatakuiden pitävyydestä ovat herättäneet levottomuutta etenkin Baltiassa. Myös Trumpin Venäjä-lausunnot huolettavat Baltian maita. Trump on puhunut muun muassa Krimin valtauksesta ymmärtävään sävyyn.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo olevansa "aivan varma", että Yhdysvallat on vastaisuudessakin sitoutunut Naton turvatakuisiin ja Euroopan turvallisuuteen.

– Olen vakuuttunut asiasta, koska vahva Nato on tärkeä Euroopalle, mutta myös erittäin tärkeä Yhdysvalloille. Kaksi maailmansotaa ovat tuoneet meille tämän vakauden Euroopassa.

Stoltenberg rauhoitteli Niinistön tavoin Yhdysvaltain vaalituloksen vaikutuksia tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin aamupäivällä kaksikon tapaamisen jälkeen. Niinistö on Suomen ensimmäinen presidentti, joka vierailee Naton päämajassa.

Stoltenberg muistutti, että Naton turvatakuita on käytetty vain kerran ja se tapahtui Yhdysvaltoihin 2001 kohdistuneen terrorihyökkäyksen jälkeen. Tuolloin eurooppalaiset liittolaiset riensivät Yhdysvaltain tueksi.

– Tuhannet eurooppalaiset sotilaat myös Suomesta ovat osallistuneet Naton läsnäoloon Afganistanissa Yhdysvaltain suorana reaktiona (iskuun).

Hollande: Trumpin voitto avaa epävarmuuden ajan

Donald Trumpin vaalivoitto avaa epävarmuuden ajan, arvioi Ranskan presidentti Francois Hollande. Hänen mielestään nyt on entistä enemmän tarvetta yhtenäiselle Euroopalle, joka pystyy puolustamaan omia näkemyksiään.

Saksan liittokansleri Angela Merkel tarjoaa Trumpille läheistä yhteistyötä, joka perustuu maiden yhteisiin arvoihin demokratiasta, vapaudesta ja jakamattomasta ihmisarvosta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on onnitellut Trumpia vaalivoitosta. Putin sanoo toivovansa rakentavaa vuoropuhelua Yhdysvaltain kanssa.

Putinin mukaan Venäjä on valmis tekemään oman osuutensa, jotta maiden suhteet paranevat. Hän sanoi, että tehtävä ei ole helppo.

Trump on antanut ymmärtää arvostavansa Putinin toimia, kun taas vastaehdokas Hillary Clinton suhtautui Venäjän presidenttiin hyvin varauksellisesti. Clintonin mukaan Putin on "koulukiusaaja", jolle on pantava kova kovaa vastaan.

