– Mahdollistavatko nykyiset toimintatapamme riittävän linjakkaan ja ripeän toiminnan? Kaikissa tilanteissa pitää olla selvää, että poikkeusolot voidaan tarvittaessa ongelmattomasti todeta. Tällä hetkellä normaalien aikojen valtuuksien ja poikkeustilan toteamisen väliin jää hybridivaikuttamisen mentävä aukko, Niinistö sanoi maanpuolustuskurssin avajaisissa pitämässään puheessa.

Hänen mukaansa tämä on tutkittava ja tarvittaessa tukittava.

– Niin sanottu valmiuslainsäädäntö on aika vanhaa perua, sen sijaan tämä hybridiuhkakuva kehittyy kokoajan, se on uutta. Nyt täytyy olla tarkkana siinä, että meidän valmiuslainsäädäntömme myöskin huomioi jonkin toisen uhkaavan elementin kuin sen vanhanaikaisen, jossa tankit tulivat rajalle, Niinistö sanoi toimittajille tilaisuuden jälkeen.

Kysymys on sen toteamista, milloin on joku sellainen uhka, että se vaatii kriisi- tai valmiusajan toimenpiteitä.

– Tämä toteaminen ja toteamisen kynnys täytyy nyt tarkistaa, että siinä kyetään huomioimaan myöskin tätä hybridipuolta.

Pahan arkipäiväistäminen huolettaa

Niinistö otti puheessaan esille keskustelun siitä, saako Venäjästä sanoa vapaasti. Niinistön mukaan hänelle tämän toistaminen ei enää oikein aukea.

– On vaikea ajatella, mitä sitten on jäänyt sanomatta. Sankaruuden saavuttaminen siinä kilvoittelussa, kuka koviten Venäjästä sanoo, alkaa vaatia kekseliäisyyttä.

Hän jatkoi, että vastapuolelta on sitten moitittu, että Venäjän moittiminen on mennyt liian pitkälle.

– Minua huolettaa tässä ihan eri ilmiö, nimittäin pahan arkipäiväistäminen. Jos hyökkäystä ja sotaa käydään paperilla päivittäin, niin se tulee lähelle – ajatuksiin.

Niinistöä ihmetyttää, että vuodesta toiseen puhutaan, että Venäjästä ei saisi puhua.

– Minusta on puhuttu kyllä aika hyvin asiat halki. Se on hyvä asia sinänsä. Sellaisen kuvan luominen, ettei saisi puhua, on minusta vähän ristiriitaista, verrattuna kuinka paljon on puhuttu, Niinistö sanoi toimittajille.

Euroopalle enemmän vastuuta puolustuksesta

Yhdysvalloissa on presidentinvaalit tiistaina ja kisa presidenttiehdokkaiden demokraattien Hillary Clintonin ja republikaanien Donald Trumpin välillä on ollut tiukka. Valitaanpa kumpi tahansa, Niinistön mukaan näyttää siltä, että Euroopan halutaan ottavan enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan.

– Joka tapauksessa näen niin, että monta vuotta Yhdysvalloista kuuluneet viestit siitä, että Euroopan pitää ottaa enemmän vastuuta itsestään, niin kyllä sitä keskustelua tullaan varmasti jatkamaan, Niinistö sanoi.

STT