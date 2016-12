Jenni Haukion lilassa puvussa on kahta materiaalia: shantung-silkkiä ja pitsiä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kutsuvieraita oli kaikkiaan 1 800, joiden joukossa jatkosodassa taistelleita virolaisia vapaaehtoisia sekä talvi- ja jatkosodan ruotsalaisia vapaaehtoisia.

Illan isäntää presidentti Sauli Niinistöä ja hänen puolisoaan Jenni Haukiota saapui ensimmäisenä kättelemään 91-vuotias espoolainen kenraali Jaakko Valtanen. Valtanen on rannikkotykistön upseeri ja sotilas, joka toimi Puolustusvoimien komentajana vuosina 1983–1990. Hän on viimeinen komentajista, joka on osallistunut sotatoimiin.

Valtasen runsaan viiden vuosikymmenen mittainen sotilasura alkoi jo 14-vuotiaana, kun hän värväytyi vapaaehtoisena lähetiksi.

Linnan juhliin oli kutsuttu tänä vuonna Suomea rakentaneita ja edelleen rakentavia henkilöitä, presidentti kertoi puheessaan medialle.

Presidenttiparin mediatervehdyksen aikana Niinistöltä kysyttiin hänen mieluisinta itsenäisyyspäivämuistoaan. Niinistö kertoi muistoja kertyneen 68 kappaletta, viitaten ikäänsä. Presidentin mukaan jokainen itsenäisyyspäivä on ollut sykähdyttävä kokemus, mutta sykähdyttävintä on Suomen lipun ja ikkunoille sytytettyjen kynttilöiden näkeminen.

Haukion juhlapuku oli vaatesuunnittelija Sari Nordströmin käsialaa. Pelkistetyssä lilassa puvussa oli kahta materiaalia: shantung-silkkiä ja pitsiä.

Presidentin kanslia tiedottaa, että puku on Haukion toiveiden mukaan puhdaslinjainen ja klassinen iltapuku, jolla on käyttöä myös tulevaisuudessa. Koruina Haukiolla oli kultaseppämestari Mika Tarkkasen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 Monument-korusarjaan kuuluvat kaulakoru ja rintakoru.

– Sterling-hopeasta valmistetut, käsityönä tehdyt uniikkikorut ovat tekijöidensä mukaan saaneet innoituksensa Eila Hiltusen Sibelius-monumentista ja ovat kunnianosoitus suomalaiselle naiselle, tiedotteessa sanotaan.

Kaulakorun oli kultaseppämestari Tarkkasen työhuoneella suunnitellut ja valmistanut kultaseppä Christoffer Nyström. Rintakorun oli suunnitellut ja valmistanut kultaseppämestari Ville Tuovinen.

Lisäksi Haukiolla oli Björn Weckströmin Lapponia Jewelrylle suunnittelemat Gelo-korvakorut. Juhlapuvun kanssa Haukio kantaa Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristiä nauhassa ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristin rintatähteä.

STT